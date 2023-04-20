У Коломойського знайшли цілий замок у Франції, і не лише його: як виглядають хороми бізнесмена (фото)

Одним із найбільших притулків Коломойських у Франції є цілий замок 15 століття

Одіозний український бізнесмен Ігор Коломойський, у якого, до речі, нещодавно пройшли обшуки в розслідуванні про грошові махінації, знайшли цілий древній замок у Франції.

Багатства бізнесмена виявили журналісти проекту "Схеми".

Вони встановили, що на французькі компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є сестра Ігоря Коломойського Лариса Черток, зареєстровано безліч нерухомості, серед якої — замок, апартаменти у столиці та господарські будівлі.

Так, наприклад, на французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, записано два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni в Парижі та апартаменти на шостому поверсі будинку на 1 Rue Beethoven.

"За цією ж адресою (1 Rue Beethoven) інша французька компанія – Beethoven ІІІ – володіє квартирою на третьому поверсі, а також чотирма апартаментами та двома підвалами. Засновником компанії є та ж монакська фірма Beethoven Holding Лариси Черток. Нерухомість розташована поруч із історичними садами Трокадеро, навпроти – через річку Сена – височіє Ейфлева вежа. Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році", — з’ясували журналісти.

Одним із найбільших притулків Коломойських у Франції є цілий замок 15 століття.

"Він є однією з небагатьох споруд, які "найкраще зберегли характер того часу". На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів, які захопили Буффавент у 1590 році, а всередині мав зберегтися герб засновників — батьківщини Ланженів", — пишуть автори матеріалу.

Комплекс має площу 109 368 кв.м. куди входить сам замок (підвальний поверх і ще три над ним), прибудова та земельна ділянка, володіє компанія SCI DE Buffavent. Її засновником з 2014 року є компанія із Монако – Lully Real Estate, якою, згідно з документами, володіє сестра Ігоря Коломойського.

До осені 2014 року замок був власністю Оксани Палиці (дружини Ігоря Палиці – соратника Коломойського). У документах, що стосуються передачі майна від Палки до Черток, йдеться, що на території навколо замку заплановано масштабні перетворення.

"Прибудова під назвою "амбар" – призначена для перетворення на будівлю, житлову площу на двох рівнях з оздоровчою зоною та відкритим басейном", "невелика будівля в саду, призначена для перетворення на садовий сарай або місце для барбекю", "прилеглий ландшафт після перетворення включатиме тенісний, баскетбольний і футбольний майданчики", — йдеться у статті.

Спортмайданчики, за супутниковими знімками, з’явилися біля замку 2016 року.

Варто зазначити, що журналісти "Схем" направили питання Ігорю Коломойському про походження коштів у його сестри для придбання нової нерухомості у Франції, проте відповіді не отримали.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ знайшла "чорну" бухгалтерію Коломойського.

Також ми повідомляли, що в новому розслідуванні про Куршевеля "засвітився" син Коломойського.