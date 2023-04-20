У Коломойского нашли целый замок во Франции, и не только: как выглядят хоромы бизнесмена (фото)

Одним из крупнейших пристанищ Коломойских во Франции является целый замок 15 века

У одиозного украинского бизнесмена Игоря Коломойского, у которого, у к слову, недавно прошли обыски по расследованию о денежных махинациях, нашли целый древний замок во Франции.

Богатства бизнесмена обнаружили журналисты проекта "Схемы".

Они установили, что на французские компании, конечным бенефициарным владельцем которых является сестра Игоря Коломойского Лариса Черток, зарегистрировано зарегистрировано множестве недвижимости, среди которой — замок, апартаменты в столице и хозяйственные постройки.

Так, например, на французскую компанию Beethoven VI, которой через фирму из Монако Beethoven Holding владеет сестра Коломойского, записаны два паркоместа по адресу 14 Sq. Alboni в Париже и апартаменты на шестом этаже дома на 1 Rue Beethoven.

"По этому же адресу (1 Rue Beethoven) другая французская компания – Beethoven III – владеет квартирой на третьем этаже, а также четырьмя апартаментами и двумя подвалами. Основателем компании является та же монашеская фирма Beethoven Holding Ларисы Черток. Недвижимость расположена рядом с историческими садами Трокадеро, напротив – через реку Сена – возвышается Эйфлева башня. Парижскую недвижимость семья Коломойского приобрела в 2018 году", — выяснили журналисты.

Одним из крупнейших пристанищ Коломойских во Франции является целый замок 15 века.

"Он является одним из немногих сооружений, "лучше всего сохранивших характер того времени". На стенах замка остались следы от снарядов женевских солдат, захвативших Буффавент в 1590 году, а внутри должен был сохраниться герб основателей – родины Ланженов", — пишут авторы материала.

Комплекс имеет площадь в 109 368 кв.м. куда входит сам замок (подвальный этаж и еще три над ним), пристройка и земельный участок, владеет компания SCI DE Buffavent. Ее основателем с 2014 года является компания из Монако – Lully Real Estate, которой, согласно документам, владеет сестра Игоря Коломойского.

До осени 2014 года замок был собственностью Оксаны Палицы (жены Игоря Палицы – соратника Коломойского). В документах, касающихся передачи имущества от Палки к Черткам, говорится, что на территории вокруг замка запланированы масштабные преобразования.

"Пристройка под названием "амбар" – предназначена для превращения в здание, жилую площадь на двух уровнях с оздоровительной зоной и открытым бассейном", "небольшое здание в саду, предназначенное для превращения в садовый сарай или место для барбекю", "прилегающий ландшафт после преобразования будет включать теннисную, баскетбольную и футбольную площадки", — говорится в статье.

Спортплощадки, согласно спутниковым снимкам, появились у замка в 2016 году.

Стоит отметить, что журналисты "Схем" направили вопрос Игорю Коломойскому о происхождении средств у его сестры для покупки новой недвижимости во Франции, однако ответов не получили.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ нашла "черную" бухгалтерию Коломойского.

Также мы сообщали, что в новом расследовании о Куршевеле "засветился" сын Коломойского.