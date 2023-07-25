"Слуга народа" отдыхает на Мальдивах: стала известна астрономическая стоимость отеля

Сотрудники отеля подтвердили, что депутат останавливался в нем на некоторое время

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии "Слуга народа" Юрий Аристов был замечен в пятизвездочном отеле на Waldorf Astoria Maldives на Мальдивских островах во время полномасштабной войны в Украине и действия ограничения на выезд за границу. Этот отель пользуется большой популярностью у российских олигархов, а цены на проживание в нем просто космические.

Об этом информирует "Слідство.Інфо", ссылаясь на собственные источники.

Журналисты издания связались с гостиницей, где находился депутат и выяснили, что Аристов действительно проживал в Waldorf Astoria Maldives, но на момент звонка он уже выселился.

СМИ также опубликовали дословный диалог с ресепшеном отеля:

"Ж.: По нашей информации, Юрий Аристов зарегистрировался в вашем отеле. Может быть, он был вашим гостем на прошлой неделе?

WA: Сейчас он не в отеле.

Ж.: Может быть, вы можете проверить, что он уехал из гостиницы?

WA: Да, они уехали".

Стоит отметить, что отель Waldorf Astoria Maldives входит в топ лучших мест для отдыха на Мальдивских островах. Курорт насчитывает 119 вилл. Стоимость проживания на двоих за одну ночь варьируется от 100 тысяч гривен за виллу на пляже с бассейном и двуспальной кроватью до 323 тысяч гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном. К слову, в отеле за одну ночь можно отдать и более одного миллиона гривен, сняв виллу с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу. В сети также пишут, что цена отдыха в данном отеле за 5 ночей стартует от 1.500.000 гривен.

Журналисты решили лично выяснить у Аристова, с какой целью он посещал этот курорт. Однако на звонок депутат не ответил. Тогда представители СМИ позвонили его пресс-секретарю. Она хоть и взяла трубку, но сказать, где сейчас находится ее руководитель, не смогла. Вместо этого пресс-секретарь попросила отправить журналистский запрос, но в конечном итоге он был проигнорирован.

Не оставляя попыток добиться правды, журналисты позвонили супруге "слуги" Марине Аристовой. Она лишь сказала, что ее муж был в Вильнюсе, а затем добавила, что "у нее своя личная жизнь, а у супруга — своя".

Отметим, что в январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский напомнил чиновникам об условиях выезда за границу во время военного положения в стране. Он подчеркнул, что пересечение границы должно происходить только согласно соответствующему решению СНБО.

На каких основаниях выехал Аристов — пока остается загадкой.

Реакция "Слуги народа" не заставила себя долго ждать. Глава фракции Давид Арахамия прокомментировал новость об Аристове на Мальдивах и заявил следующее:

"Инициирую вопрос немедленного приостановления членства во фракции. Запрашиваю все командировочные документы и проверяем всю информацию".

По словам Арахамии, в случае подтверждения, он потребует немедленного исключения из комитета и составления депутатского мандата.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в третьей части расследовании "Батальон Монако" журналисты рассказали, что в элитных районах Франции и Монако были замечены известные украинские чиновники. К примеру, депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Сергей Левочкин, нардеп Максим Ефимов, второй президент Украины Леонид Кучма и другие.