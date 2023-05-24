Арестович отреагировал на обвинения в отдыхе за границей пикантным селфи (фото)

Арестович без слов ответил на информацию о том, что он якобы отдыхает в Израиле

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович решил "ответить" на информацию об отдыхе с семьей в Израиле после того, как его фотографии распространились по социальным сетям и стали темой для обсуждения в СМИ.

Главный вопрос заключался в том, как экс-советнику Ермака удалось выехать за границу во время военного положения, так как опубликованные фото явно не свидетельствуют о рабочей командировке. Но помимо этого многие обратили внимание и на фигуру Арестовича. По пляжу он расхаживая в плавках и общественность заметила, что он значительно прибавил в весе.

Впрочем, на такие заявления пользователей социальных сетей он решил ответить новой фотографией, которую сегодня, 24 мая, опубликовал на своей странице в Facebook. На фото Арестович решил продемонстрировать свою фигуру, без слов опровергая отдыха в Израиле.

При этом в комментариях Алексей Арестович отметил, что "жить надо так, чтобы все обсуждали твой живот".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 января 2023 года Алексей Арестович был уволен с поста советника главы Офиса президента Украины после скандала из-за его слов о якобы сбитии российской ракеты Х-22 украинскими силами ПВО, в результате которого она упала на жилой многоквартирный дом в Днепре.