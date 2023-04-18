"Одни студенты чм*шники, другие – лидеры": Арестович после скандала с КНЭУ выступил в университете Поплавского

Арестович еще и очень расхвалил университет в своем сообщении

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович провел лекцию студентам украинского вуза. Напомним, что неделю назад в сети разразился скандал, когда его планировали пригласить на лекцию в Киевский национальный экономический университет, однако студенты выразили протест против этого. Арестович назвал их чм*шниками и комсомольцами.

Однако сегодня оказалось, что он провел лекцию в другом вузе. Речь идет о Киевском университете культуры. Об этом сообщил сам Арестович у себя в Telegram-канале. Он старательно расхвалил ректора вуза и само учебное заведение:

"Певчему ректору удалось сделать невозможное — в Университете сочетается атмосфера домашнего уюта и подиума. Это единственный вуз, где ходишь по коврам. Прекрасно оборудованы аудитории — и студенты, которым не хочется выходить и хочется возвращаться", — пишет Арестович.

Но на этом комплименты не прекращаются и он продолжает: "Прекрасно оборудованные аудитории – и студенты, которым не хочется выходить и хочется возвращаться. Принцип Михаила Михайловича – профессиональные навыки студента должны прокачиваться сразу, еще с подачи заявления к абитуриентам. Ставка в Университете лидеров, которым есть что сказать в микрофон. И их ректор – лучший живой пример этого", — говорится в сообщении. Это поразительно отличается от его высказываний о студентах-чм*ошниках из КНЭУ и *банутой Киево-Могилянской академии.

О встрече студентов с Арестовичем рассказал и сам ректор Поплавский у себя в Instagram. "Основатель и преподаватель школы мышления, общественный деятель, политический и военный обозреватель — Алексей Арестович в Университете культуры", — говорится в сообщении.

Напомним, что Алексей Арестович еще до скандала с КНЭУ высказался оскорблениями в адрес студентов Киево-Могилянской академии. Причем он вспомнил о них в контексте скандала вокруг Илона Маска.

Персона Арестовича в целом в основном вызывает критику в обществе. В частности, "Телеграфу" стало известно, что он готовит свою политическую партию. Однако эта идея не вызвала восторга в обществе.