"У нас 80% телки": Поплавский оскандалился сексистским выражением о студентках (видео)

Будущие студенты считают это неуважением

В Украине разворачивается новый сексистский скандал. Ректор Киевского национального университета культуры отметился шуткой о женщинах, как и директор издательства Yakaboo.

Видео в TikTok опубликовал автор "Miami_Vice". Так, скандальными стали его высказывания во время общения с абитуриентами в День открытых дверей. На первом видео он назвал студенток "телками":

"Я для пацанов скажу: у нас 80% — телки", — говорит ректор, держа за руку абитуриента. Тот сначала не понял Поплавского.

Следующим было видео уже с выступления артиста на сцене во время общения с абитуриентами. Одна из девушек спросила его о кейтеринге на мероприятии. Уточнила, будут ли там угощать гостей варениками. Поплавский ответил на это: "Посмотри на себя, еще вареники тебе!". Затем один из гостей спросил Поплавского: "Может ли он назвать свой университет самым современным, если ректор называет своих студенток "телками" и "малыми"?

Поплавский стал убеждать, что такого никогда не было. Но собравшиеся заявили, что это ложь. Тогда певческий ректор оправдался и назвал вопрос провокацией. В настоящее время эти ролики активно распространяются в соцсетях и пользователи Интернета осуждают такие действия ректора.

Напомним, недавно в сети отгремел скандал по поводу российского режиссера Александра Молочникова, который хотел приехать в Украину снимать кино. На это отреагировали и в Офисе президента, заявив, что никому не давали разрешений.