"У нас 80% тьолки": Поплавський оскандалився сексистським висловом про студенток (відео)

Майбутні студенти вважають це неповагою

В Україні розгортається новий сексистський скандал. Ректор Київського національного університету культури відзначився жартиком про жінок, як і директор видавництва Yakaboo.

Відео у TikTok опублікував автор "Miami_Vice". Так, скандальними стали його вислови під час спілкування з абітурієнтами у День відкритих дверей. На першому відео він назвав студенток "тьолками":

"Я для пацанів скажу: у нас 80% — тьолки", — говорить ректор, тримаючи за руку абітурієнта. Той спершу не зрозумів Поплавського.

Наступним було відео уже з виступу артиста на сцені, під час спілкування із абітурієнтами. Одна з дівчат запитала його про кейтеринг на заході. Уточнила чи пригощатимуть там гостей варениками. Поплавський відповів на це: "Подивись на себе, ще вареники тобі!". Потім один із гостей запитав Поплавського: "Чи може він назвати свій університет найсучаснішим, якщо ректор називає своїх студенток "тьолками" і "малими"?

Поплавський почав переконувати, що такого ніколи не було. Але присутні заявили, що це брехня. Тоді співочий ректор виправдався і назвав питання провокацією. Нині ці ролики активно поширюють у соцмережах і засуджують такі дії ректора.

Нагадаємо, нещодавно в мережі відгримів скандал щодо російського режисера Олександра Молочнікова, який хотів приїхати в Україну знімати кіно. На це відреагували і в Офісі президента, заявивши, що не давали нікому дозволів.