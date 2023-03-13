Російський режисер зібрався знімати в Україні фільм про сиріт з Бахмута: говорить, що отримав дозвіл

Молочніков уже проводить кастинг серед українських дітей

У мережі розгортається новий скандал довкола російського режисера Олександра Молочнікова, який збирається знімати короткометражку в Україні. Нині він мешкає у США і має американський паспорт. Зйомки кінематографіст запланував найближчими днями під Києвом. На 16-18 березня.

Про це повідомила українська режисера Ірина Цісик на своїй сторінці у Facebook. Для неї це розповів її колега – відомий український художник-постановник Іван Левченко:

"Уявіть собі, ваших дітей запросили взяти участь у кастингу для зйомок ігрового фільму про нещасних сирот, що лишилися без мами в Бахмуті під час війни. Ви записуєте акторські проби, надсилаєте їх, і зрештою геть випадково спливає інформація про те, що це фільм російського режисера, який ще минулого року знімав серіал у росії, а тепер живе в Нью Йорку і має американський паспорт", — пише Ірина.

За її словами, Іван Левченко отримав від Молочнікова пропозицію працювати у проєкті. Іван вирішив поспілкуватися із режисером. Отримав сценарій та записав аудіо розмову. Молочніков заявив, що отримав підтримку від Офісу президента, має прес-карти для себе та оператора. Однак зазначається, що ця інформація надійшла лише зі слів самого режисера. Іван Левченко надав "Телеграфу" запис розмови:

"Без супер деталей: у нас є домовленість, вдалося показати синопсис, начебто "першому обличчю". Ну так мені сказали. Далі мені подзвонили з адміністрації президента і сказали, що коли ми знайдемо об’єкт і скажемо, і вони дадуть сигнал місцевій адміністрації." — говорить Молочников у розмові. Він зазначає, що оскільки він росіянин, це реалізація проєкту буде не такою простою.

Пізніше до Ірини звернулися мама однієї з дітей, які вже пройшли кастинг на фільм і дізналися, що автор короткометражки – із росії. Жінок це обурило:

"Після мого попереднього посту мені написала в приват одна з таких шокованих мам. Вона поняття не мала, для кого знімає акторські проби. Пізніше моя приятелька кастинг-директорка написала мені, що отримала таку ж інформацію від іншої мами. Тобто це не помилка, а тенденція", — йдеться у дописі Ірини Цісик.

Довідково: Олександр Молочніков – російський актор і режисер. У 2022 році зняв серіал "Монастирь". Нині проживає у США. У своїх соцмережах висловлюється на підтримку України, а у зв’язку з останніми новинами – політика Олексія Навального.

Візит Молочнікова обурив українців, нині у коментарях під дописом Ірини Цісик підписними висловлюють своє обурення. Згадують і за українських режисерів, які зараз воюють на фронті.

Нагадаємо, що фільм Навальний отримав "Оскар" за найкращу документальну роботу. Це викликало масу обурення в українців. Додамо, що український режисер Тарас Голубков заявив, що їде в Європу знімати фільм, а сам втік в росію знімати кліп для співачки-путіністки.