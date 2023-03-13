Это жертвы путина в Украине и россии: довольную семью Навального сравнили с украинской семьей

Украинцы возмущены решением организаторов конкурса

Накануне в США прошла церемония вручения премии "Оскар". В настоящее время разворачивается скандал вокруг победителя в номинации "Лучший документальный фильм". Премию получила лента о российском оппозиционере Алексее Навальном, который сейчас находится в заключении. Это повлекло за собой бурную реакцию украинцев.

Причина в том, что организаторы уже во второй раз отказали в выступлении президенту Зеленскому. Это обосновали тем, что мероприятие не политическое. Однако позже произошел конфуз – на сцене произнесла свою речь жена Навального и она была о политике. Кроме того, на премию номинировалась лента о детях, пострадавших от войны в Украине. Сами украинцы удивлены такими двойными стандартами и обсуждают это.

К примеру, сравнили украинскую семью, пострадавшую от путина и российскую семью, пострадавшую от путина. На фото слева – дети с оторванными в результате взрыва конечностями, на фото справа – семья Навального — хорошо одета и со счастливым видом. Сообщение опубликовал в Twitter волонтер Александр Науменко.

Под публикацией появились защитники и противники Навального. Одни заявляют, что политик последний, кто виноват в страданиях украинцев. Остальные вспоминают за его имперские взгляды и известную фразу, что Крым – это не бутерброд, чтобы его туда-сюда передавать, то есть – вернуть Украине.

Кроме того, в сети появилось много мемов и шуток на тему. Особенно возмутительные комментарии вызывает видео, где семья Навальных изо всех сил позирует на камеру.

Скриншот

Напомним, заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" рассказал, что "Оскар" при Навальном могли вручить либо идиоты, либо образцовые злодеи. По его мнению, калифорнийцы делят людей на сорта.

Тем временем украинская ведущая Марта Мольфар обратила внимание и на хорошие стороны "Оскара", которые следовало бы подражать в Украине. В частности, то, что "Оскар" получили пожилые актеры и сравнила это с эйджизмом в Украине.