Це — жертви путіна в Україні та росії: задоволену родину Навального порівняли з українською сім’єю

Українці обурені рішенням організаторів конкурса

Напередодні у США відбулася церемонія вручення премії "Оскар". Нині розгортається скандал довкола переможця у номінації "Найкращий документальний фільм". Премію отримала стрічка про російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває в ув’язненні. Це спричинило бурхливу реакцію українців.

Причина в тому, що організатори уже вдруге відмовили у виступі президенту Володимиру Зеленському. Це обґрунтували тим, що захід не політичний. Однак пізніше стався конфуз – на сцені виголосила свою промову дружина Навального, і вона була про політику. Крім того, на премію номінувалася стрічка про дітей, які страждають від війни в Україні. Самі українці здивовані такими подвійними стандартами й обговорюють це.

До прикладу, порівняли українську сім’ю, яка постраждала від путіна, та російську сім’ю, яка постраждала від путіна. На фото ліворуч – діти з відірваними внаслідок вибуху кінцівками, які стали героями фільму "Будинок зі скалок", що змагався з фільмом "Навальний". На фото праворуч – сім’я Навального гарно одягнена та зі щасливим виглядом. Допис опублікував у Twitter волонтер Олександр Науменко.

Під дописом з’явилися захисники та противники Навального. Одні заявляють, що політик є останнім, хто винен у стражданнях українців. Решта згадує за його імперські погляди та відому фразу, що "Крим – це не бутерброд, аби його туди-сюди передавати", тобто повернути Україні.

Крім того, в мережі з'явилося багато мемів і жартів на тему. Особливо обурливі коментарі викликає відео, де сім'я Навальних щосили позує на камеру.

Скриншот

Нагадаємо, заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфу" розповів, що "Оскар" за Навального могли вручити або ідіоти, або зразкові лиходії. На його думку, кіноакадеміки ділять людей на сорти.

А тим часом українська ведуча Марта Мольфар звернула увагу і на хороші сторони "Оскару", які варто було б наслідувати в Україні. Зокрема те, що "Оскар" отримали немолоді актори й порівняла це із ейджизмом в Україні.