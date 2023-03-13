Оскар-2023 показав, від чого дуже важливо позбутися українцям - Марта Мольфар
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Українська ведуча Марта Мольфар звернула на важливий момент з "Оскаром" у 2023 році:
Трохи про "Оскарів" і не тільки.
Я часто запитую українських біженців в нашому волонтерському центрі, що б вони "взяли" з собою з Євросоюзу до України при поверненні.
Найчастіша відповідь — громадський транспорт. (Він в Європі дійсно відрізняється в кращий бік).
А особисто я взяла б відсутність ейджизму і токсичної конкуренції в культурі й бізнесі.
Цієї ночі оскароносними акторами стали Брендан Фрейзер (54 роки) та Мішель Єо (60).
Сподіваюсь, більш тісні контакти з Америкою та Європою і у нас змінять упередженість у питаннях віку. Бо, як казав мені покійний Джон Бейлі (володар Каннських левів і гуру реклами), у Британії сорокарічний креативний директор — молодий директор. А в Україні старий.
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