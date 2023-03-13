Українська ведуча Марта Мольфар звернула на важливий момент з "Оскаром" у 2023 році:

Трохи про "Оскарів" і не тільки.

Я часто запитую українських біженців в нашому волонтерському центрі, що б вони "взяли" з собою з Євросоюзу до України при поверненні.

Найчастіша відповідь — громадський транспорт. (Він в Європі дійсно відрізняється в кращий бік).

А особисто я взяла б відсутність ейджизму і токсичної конкуренції в культурі й бізнесі.

Цієї ночі оскароносними акторами стали Брендан Фрейзер (54 роки) та Мішель Єо (60).

Сподіваюсь, більш тісні контакти з Америкою та Європою і у нас змінять упередженість у питаннях віку. Бо, як казав мені покійний Джон Бейлі (володар Каннських левів і гуру реклами), у Британії сорокарічний креативний директор — молодий директор. А в Україні старий.