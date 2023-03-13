Оскар-2023 показал, от чего очень важно избавиться украинцам - Марта Мольфар
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Украинская ведущая Марта Мольфар обратила на важный момент с "Оскаром" в 2023 году:
Немного об "Оскарах" и не только.
Я часто спрашиваю украинских беженцев в нашем волонтерском центре, что бы они "взяли" с собой из Евросоюза в Украину при возвращении.
Самый частый ответ – общественный транспорт. (Он в Европе действительно отличается в лучшую сторону).
А лично я бы взяла отсутствие эйджизма и токсической конкуренции в культуре и бизнесе.
Этой ночью оскароносными актерами стали Брендан Фрейзер (54 года) и Мишель Йео (60).
Надеюсь, более тесные контакты с Америкой и Европой и у нас изменят пристрастность в вопросах возраста. Ибо, как говорил мне покойный Джон Бейли (обладатель Каннских львов и гуру рекламы), в Британии сорокалетний креативный директор – молодой директор. А в Украине старый.
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