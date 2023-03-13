Украинская ведущая Марта Мольфар обратила на важный момент с "Оскаром" в 2023 году:

Немного об "Оскарах" и не только.

Я часто спрашиваю украинских беженцев в нашем волонтерском центре, что бы они "взяли" с собой из Евросоюза в Украину при возвращении.

Самый частый ответ – общественный транспорт. (Он в Европе действительно отличается в лучшую сторону).

А лично я бы взяла отсутствие эйджизма и токсической конкуренции в культуре и бизнесе.

Этой ночью оскароносными актерами стали Брендан Фрейзер (54 года) и Мишель Йео (60).

Надеюсь, более тесные контакты с Америкой и Европой и у нас изменят пристрастность в вопросах возраста. Ибо, как говорил мне покойный Джон Бейли (обладатель Каннских львов и гуру рекламы), в Британии сорокалетний креативный директор – молодой директор. А в Украине старый.