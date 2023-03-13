Кінодіячі з Польщі зворушливо підтримали Україну на Оскарі-2023 на тлі загальної мовчанки про війну (фото)

Поляки вкотре підтвердили звання вірних друзів України

У США відбулася 95-а церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії, на якій не дали слова українському президенту Володимиру Зеленському. І хоча про повномасштабне російське вторгнення на "Оскарі-2023" змовчали, польські кінодіячі знайшли спосіб висловити підтримку Україні на червоній доріжці.

Стрічки та брошки у кольорах українського прапора додали до свого урочистого вбрання представники команди кінематографістів із Польщі. Серед них режисер і сценарист Єжи Сколимовський, актор Матеуш Костюкевич й оператор Міхал Димек.

Так, Польща представляла на "Оскарі-2023" художній фільм "Іа" у номінації "Кращий фільм іноземною мовою" (перемогу здобула картина "На західному фронті без змін" ). Як можна побачити на фотографіях, команда сусідньої країни висловила солідарність з Україною, яка продовжує боротися з російським агресором.

Варто додати, що цього року багато кінозірок одягли блакитну стрічку. Так організатори церемонії вирішили підтримати біженців у всьому світі (торік йшлося про українців, цього разу – узагальнено). Конкретно про російсько-українську війну на "Оскарі-2023" згадувати не стали, як і про українських біженців, які змушені залишити рідні будинки через повномасштабний напад росії. Польські ж представники продемонстрували значки саме у кольорах українського прапора, тож вони стали чи не єдиними, хто підтримав Україну на цій церемонії.

Міхал Димек. Фото: Getty Images

Єжи Сколимівський із супутницею. Фото: Getty Images

Матеуш Костюкевич. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фільм про росіянина Олексія Навального здобув перемогу на "Оскарі" у 2023 році. Його дружині та дітям дали можливість вийти на сцену й вимовити промову. Про Україну російська команда говорити не стала.