Кинодеятели из Польши трогательно поддержали Украину на Оскаре-2023 на фоне всеобщего молчания о войне (фото)

Поляки в который раз подтвердили звание верных друзей Украины

В США состоялась 95-я церемония вручения наград Американской киноакадемии, на которой не дали слово украинскому президенту Владимиру Зеленскому. И хотя о полномасштабном российском вторжении на "Оскаре-2023" смолчали, польские кинодеятели нашли способ выразить поддержку Украине на красной дорожке.

Ленты и броши в цветах украинского флага добавили к своим торжественным нарядам представители команды кинематографистов из Польши. В их числе режиссер и сценарист Ежи Сколимовский, актер Матеуш Костюкевич и оператор Михал Дымек.

Так, Польша представляла на "Оскаре-2023" художественный фильм "Иа" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (победу одержала картина "На западном фронте без перемен"). Как можно заметить на фотографиях, команда соседней страны выразила солидарность с Украиной, которая продолжает бороться с российским агрессором.

Стоит добавить, что в этому году многие кинозвезды надели голубую ленту. Так организаторы церемонии решили поддержать беженцев по всему миру (в прошлом году говорилось об украинцах, в этот раз – обобщенно). Конкретно о российско-украинской войне на "Оскаре-2023" упоминать не стали, как и об украинских беженцах, вынужденных покинуть родные дома из-за полномасштабного нападения россии. Польские же представители продемонстрировали значки именно в цветах украинского флага, так что они стали едва ли не единственными, кто поддержал Украину на этой церемонии.

Михал Дымек. Фото: Getty Images

Ежи Сколимовский со спутницей. Фото: Getty Images

Матеуш Костюкевич. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что фильм о россиянине Алексее Навальном одержал победу на "Оскаре" в 2023 году. Его супруге и детям дали возможность выйти на сцену и произнести речь. Об Украине российская команда говорить не стала.