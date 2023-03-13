Российский режиссер собрался снимать в Украине фильм о сиротах из Бахмута: говорит, что получил разрешение

Молочников уже проводит кастинг среди украинских детей

В сети разворачивается новый скандал вокруг российского режиссера Александра Молочникова, собирающегося снимать короткометражку в Украине. Сейчас он проживает в США и имеет американский паспорт. Съемки кинематографист запланировал в ближайшие дни под Киевом. 16-18 марта.

Об этом сообщила украинская режиссера Ирина Цисык на своей странице в Facebook. Для нее это рассказал ее коллега – известный украинский художник-постановщик Иван Левченко:

"Представьте себе, ваших детей пригласили принять участие в кастинге для съемок игрового фильма о несчастных сиротах, оставшихся без мамы в Бахмуте во время войны. режиссера, еще в прошлом году снимавшего сериал в России, а теперь живущего в Нью-Йорке и имеющего американский паспорт", — пишет Ирина.

По ее словам, Иван Левченко получил от Молочникова предложение работать в проекте. Иван решил пообщаться с режиссером. Получил сценарий и записал разговор. Молочников заявил, что получил поддержку от Офиса президента, имеет пресс-карты для себя и оператора. Однако отмечается, что эта информация исходит из слов самого режиссера. Иван Левченко предоставил "Телеграфу" запись разговора:

"Без супер деталей: у нас есть договоренность, удалось показать синопсис, вроде бы "первому лицу". Ну так мне сказали. Далее мне позвонили из администрации президента и сказали, что когда мы найдем объект и скажем, и они дадут сигнал местной администрации," – говорит Молочников в разговоре. Он отмечает, что поскольку он россиянин, это реализация проекта будет не столь простой.

Позже к Ирине обратились мама одного из детей, которые уже прошли кастинг на фильм и узнали, что автор короткометражки – из россии. Женщин это возмутило:

"После моего предыдущего поста мне написала в приват одна из таких шокированных мам. Она понятия не имела, для кого снимает актерские пробы. Позже моя приятельница кастинг-директор написала мне, что получила такую же информацию от другой мамы. То есть это не ошибка, а тенденция", — говорится в сообщении Ирины Цисык.

Александр Молочников – российский актер и режиссер. В 2022 году снял сериал "Монастырь". В настоящее время проживает в США. В своих соцсетях высказывается в поддержку Украины, а в связи с последними новостями – политика Алексея Навального. Также он публикует подобные посты, как этот — на День Валентина.

Визит Молочникова возмутил украинцев, сейчас в комментариях под сообщением Ирины Цисык подписчики выражают свое негодование. Вспоминают и про украинских режиссеров, которые сейчас на фронте.

Напомним, что фильм Навальный получил "Оскар" за лучшую документальную работу. Это вызвало массу возмущения у украинцев. Добавим, что украинский режиссер Тарас Голубков заявил, что едет в Европу снимать фильм, а сам бежавший в россия снимать клип для певицы-путенистки.