Скандал з російським режисером: в ОП розповіли, чи впускали Молочнікова в Україну

Режисер заявляв, що має підтримку в ОП

В Офісі президента прокоментували нещодавній скандал із російським режисером Олександром Молочніковим, який зібрався знімати в Україні короткометражку. Нагадаємо, що режисер в розмові з українським художником-постановником Іваном Левченко заявив, що у нього є підтримка від Офісу президента. А також йому вже видали прес-карти для в’їзду. Короткометражний фільм "Чекають" мав бути про двох хлопчиків-братів, які опинилися в Бахмуті самі у зруйнованому будинку.

Видання "Детектор медіа" відправило до Офіса відповідний запит. Там відповіли: "Офіс Президента не має відношення до приїзду в Україну, творчих планів і діяльності пана Молочнікова. Жодних "дозволів на зйомки" Офіс Президента не видавав і не видає".

Нагадаємо, скандал почався з того, що українська режисерка та лавреатка Шевченківської премії Ірина Цілик, а також режисер Іван Сауткін повідомили про це у своїх соцмережах. Дописи отримали сотні коментарів, де підписники також обурилися ситуації. Як з’ясував "Телеграф", поспілкувавшись із учасниками процесу кастингу, від людей приховали той факт, що знімальна група буде з росії. Асистентка режисера українська акторка Крістіна Урсуляк повідомила, що це буде проєкт Колумбійського університету.

Коли сплила інформація про російське коріння проєкту, це обурило батьків дітей, які приходили на кастинг та усіх інших, хто був залучений до процесу підбору акторів. Зокрема, кастинг-директорка Вікторія Боброва заявила, що таким чином її та її знайомих просто підставили. За словами самої Крістіни Урсуляк, проєкт довелося скасувати.

Нагадаємо, що попередній скандал щодо росіян виник на "Оскарі, де нагороду за кращий документальний фільм отримала стрічка "Навальний" — про російського опозиціонера Олексія Навального. Також чималу хвилю невдоволення отримав трейлер з чорношкірою русалонькою.