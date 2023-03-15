Скандал с российским режиссером: в ОП рассказали, пускали ли Молочникова в Украину

Режиссер заявлял, что имеет поддержку в ОП

В Офисе президента прокомментировали недавний скандал с российским режиссером Александром Молочниковым, собравшимся снимать в Украине короткометражку. Напомним, что режиссер в разговоре с украинским художником-постановщиком Иваном Левченко заявил, что у него есть поддержка от Офиса президента. А также ему уже выдали пресс-карты для въезда. Короткометражный фильм "Чекають" должен быть о двух мальчиках-братьях, оказавшихся в Бахмуте сами в разрушенном доме.

Издание "Детектор медиа" направило в Офис соответствующий запрос. Там ответили: "Офис Президента не имеет отношения к приезду в Украину, творческим планам и деятельности господина Молочникова. Никаких "разрешений на съемки" Офис Президента не выдавал и не выдает".

Напомним, скандал начался с того, что украинский режиссер и лауреат Шевченковской премииИрина Целик, а также режиссер Иван Сауткин сообщили об этом в своих соцсетях. Сообщения получили сотни комментариев, где подписчики также возмутились ситуации. Как выяснил "Телеграф", пообщавшись с участниками процесса кастинга, от людей скрыли тот факт, что съемочная группа будет из России. Ассистентка режиссера украинская актриса Кристина Урсуляк сообщила, что это будет проект Колумбийского университета.

Когда сплыла информация о российских корнях проекта, это возмутило родителей детей, которые приходили на кастинг и всех других, кто был вовлечен в процесс подбора актеров. В частности, кастинг-директор Виктория Боброва заявила, что таким образом ее и ее знакомых просто подставили. По словам самой Кристины Урсуляк, проект пришлось отменить.

Напомним, что предыдущий скандал в отношении россиян возник на "Оскаре, где награду за лучший документальный фильм получила лента "Навальный" — о российском оппозиционере Алексее Навальном. Также немалую волну недовольства получил трейлер с чернокожей русалкой ".