Трейлер чернокожей "Русалочки" завалили дизлайками на Youtube (видео)

Видео с Холли Бейли набирает миллионы просмотров, но и дизлайков немало

Уже этой весной на экраны выйдет фильм "Русалочка" (The Little Mermaid) производства Walt Disney Pictures. Главную роль исполнит темнокожая актриса Холли Бейли. Официальный трейлер зрители встретили неоднозначно, так как ролик за пару суток насобирал более полумиллиона дизлайков.

Негативные реакции значительно превышают лайки под трейлером, который опубликован на канале студии "Дисней" в Youtube.

Так, в основе нового фильма известная сказка Ханса Кристиана Андерсена, мюзикл-фэнтези является киноадаптацией одноимённого мультфильма 1989 года. Премьера примечательна тем, что диснеевская принцесса в мультфильмах была белокожей, но в этот раз главной героиней стала афроамериканская актриса Холли Бэйли. Она известна по дуэту Chloe x Halle, пятикратный номинант на премию "Грэмми".

Многие звезды приветствовали решение перезапустить "Русалочку" с чернокожей актрисой, однако в сети эта идея пришлась по вкусу не всем. Пользователи даже запустили в знак протеста хештеги #NotMyAriel ("НеМояАриэль") и #NotMyMermaid ("НеМояРусалочка").

Официальный трейлер "Русалочки" на момент публикации набрал 7 миллионов просмотров, 138 тысяч лайков, 659 тысяч – дизлайков. Дата премьеры фильма "Русалочка" — 26 мая 2023 года.

Статистика по данным Return YouTube Dislike

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США состоялась ежегодная церемония "Оскар". Лидером стал фильм "Все, везде и всюду". А из-за победы ленты об Алексее Навальном произошел скандал.