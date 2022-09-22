Рекордное количество дизлайков: почему новая Русалочка вызвала расистский скандал

Русалочку в будущем фильме играет темнокожая актриса — мнения разделились

На днях студия Disney показала первый трейлер новой "Русалочки". В тизере актриса Холли Бэйли поет куплет из песни оригинального фильма "Part of Your World". Новость о том, что образ персонажа отойдет от канона, всколыхнула сеть и вызвала многочисленные дискуссии. Дело в том, что у современной Ариэль темная кожа.

По оценке расширения Chrome Return Dislike, количество дизлайков у трейлера составляет уже более 2,7 миллиона. Это приложение создано, чтобы показать зрителям оценку общего количества антилайков после того, как YouTube удалил эту функцию. Расширение не подразумевает фактическую точность. Кроме отметок "не нравится", раздел комментариев наполнен отзывами людей, недовольных внешним видом актрисы.

Люди расстроены, что Disney выбрала темнокожую актрису для культового персонажа в живых действиях. В то же время, заявив, что обвинения в расизме — это слишком.

"Ариэль — это персонаж, Тиана — тоже устоявшийся персонаж. Проблема в том, что заменили полный визуальный дизайн персонажа. Это не только цвет кожи, это и окраска глаз и волос. Если бы форма прямого выступления Тианы была изменена с оригиналом, я тоже была бы недовольно. Дело не в том, что нам не нравится присутствие темнокожих. Уже есть сформированный фандом и мы не хотим, чтобы существовавший ранее персонаж был стерт просто так," — пишут фанаты.

"Я был бы рад, если бы они сделали новую индийскую принцессу с ее собственным индийским происхождением. Но пока этот день не наступит, индийская принцесса не должна быть выбрана для роли Мериды, Эльзы, Ариэль и т. д. Это просто нелогично и портит вид фильма, где большинство людей являются поклонниками оригинала и хотят увидеть красивый ремейк", — комментируют в сети.

Аргументы недовольных фанатов, побуждающие к размышлению

1) "Русалочка" — это датская история, поэтому русалка должна соответствовать классическому облику датчанки.

Ганс Кристиан Андерсон

Оригинальная история была написана Гансом Кристианом Андерсоном и впервые опубликована в 1837 году. Согласно тексту и первым строчкам рассказа, Ариэль и ее родственники происходят "из далекого океана" и живут "на морском дне". Автор мог иметь в виду любую часть Атлантического океана. А если критики действительно беспокоятся о соответствии оригинальной истории, то мы не можем не учитывать существующую концовку. Ведь, как известно, русалочка получает указание убить своего возлюбленного, но выбрасывает нож и в отчаянии растворяется в морской пене. Как и многие другие классики, Дисней взял общий сюжет этой старой детской сказки и придал ей новое лицо, которое он считал более подходящим для современного общества. В версии Disney 1989 года также есть нестыковка с книгой. Андерсон описал принца как мужчину с "угольно-черными глазами и волосами, как воронное крыло". В свою очередь мультфильм показал персонажа с ярко-синими глазами.

2) "Но это не та Ариэль, которую я видел, когда был ребенком!!!"

Действительно. Впрочем, вы тоже, скорее всего, уже не ребенок. Фильм и не был нацелен на вас. Почему Русалочка должна быть такой же, как когда вы были ребенком?

В сети продолжают распространяться видео с реакцией на Русалочку темнокожих детей. В роликах юные зрители восхищенно смотрят на новую Ариэль и выкрикивают: "Она похожа на меня!" Судя по реакции девочек, им трудно поверить, что у сказочной героини может быть такой же цвет кожи.

В комментариях начали писать, что, несмотря на собственный хейт, изменили свое отношение к актрисе, ведь реакция темнокожих детей очень растрогала их.

Для многих детей очень важно показать другой взгляд на диснеевскую принцессу.

В сети продолжают распространяться видео с реакцией на Русалочку темнокожих детей

3) Кожа должна быть бледной, потому что она никогда не видела солнечного света.

"Исправьте меня, если я ошибаюсь, но разве это возможно, чтобы русалка была темнокожей? Она живет под водой — как туда попадает солнечный свет, чтобы вырабатывался меланин? Никто не интересовался?" – написали в твиттере.

И действительно, почему тогда Губка Боб был квадратным и носил штаны, если на самом деле морские губки в большинстве своем круглые/овальнообразные и не носят штанов?

Более того, защитники фильма утверждают, что Ариэль все равно "не настоящая". В киноленте не будет указано, что это именно Ариэль. А русалки если и существуют, то определенно они не такие, как мы себе представляем.

Русалки если и существуют, то они точно не такие, как мы себе представляем, говорят защитники фильма

А что говорят звезды?

На защиту молодой актрисы встали многие влиятельные люди из киноиндустрии. Исполнительница оригинального голоса Ариэль Джонни Бенсон недавно похвалила Бэйли за игру, сказав: "Холли, ты была совершенно потрясающая… Я очень горжусь тобой и твоей замечательной игрой в роли Ариэль!"

Продюсер Крис Миллер также присоединился к легиону поклонников, указывая на идиотизм расистских комментариев.

Приятные слова сказала и американская лауреат премии "Оскар" Хэлли Берри.

Стоит отметить, что Холли всего 19 лет и она уже звезда. Ее талант разглядела певица Бейонсе. Она смогла помочь ей пробиться на большую сцену. Многие надеются увидеть юную актрису и певицу еще во многих проектах.