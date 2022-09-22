Рекордна кількість дизлайків: чому нова Русалонька спричинила расистський скандал

Русалоньку в майбутньому фільмі зображує темношкіра акторка - думки розділилися

Днями студія Disney показала перший трейлер нової "Русалоньки". У тизері акторка Голлі Бейлі співає куплет із пісні оригінального фільму "Part of Your World". Новина про те, що образ персонажа відійде від канону, сколихнула мережу й викликала численні дискусії. Річ у тім, що сучасна Аріель має темну шкіру.

За оцінкою розширення Chrome Return Dislike, кількість дизлайків у трейлера становить вже понад 2,7 мільйона. Цей додаток створений для того, щоб показати глядачам оцінку загальної кількості антилайків, після того як YouTube видалив цю функцію. Розширення не передбачає фактичну точність. Окрім позначок "не подобається", розділ коментарів наповнений відгуками людей, що невдоволені зовнішнім виглядом акторки.

Люди засмучені, що Disney вибрала темношкіру акторку для культового персонажа в живих діях. Водночас заявивши, що звинувачувати у расизмі — це занадто.

"Аріель — це персонаж, Тіана — також усталений персонаж. Проблема в тому, що замінили повний візуальний дизайн персонажа. Це не лише колір шкіри, це й забарвлення очей та волосся. Якби форма прямого виступу Тіани була змінена з оригіналом, я теж була би незадоволена. Справа не в тому, що нам не подобається присутність темношкірих. Вже є сформований фандом і ми не хочемо, щоб персонаж, який існував раніше, був стертий просто так," — пишуть фанати.

"Я був би радий, якби вони зробили нову індійську принцесу з її власним індійським походженням. Але поки цей день не настане, індійська принцеса не повинна бути обрана для ролі Меріди, Ельзи, Аріель тощо. Це просто нелогічно та псує вигляд фільму, де більшість людей є шанувальниками оригіналу та хочуть побачити красивий рімейк," — коментують у мережі.

Аргументи невдоволених фанатів, що спонукають до роздумів

1) "Русалонька" — це данська історія, тож русалка має відповідати класичній зовнішності датчанки.

Ганс Крістіан Андерсон

Оригінальна історія була написана Гансом Крістіаном Андерсоном і вперше опублікована у 1837 році. Згідно з текстом та першими рядками оповідання, Аріель та її родичі походять "з далекого океану" та живуть "на морському дні". Автор міг мати на увазі будь-яку частину Атлантичного океану. А якщо критики справді турбуються про вірність оригінальній історії, то ми не можемо не враховувати справжню кінцівку. Адже, як відомо, русалонька отримує вказівку вбити свого коханого, та натомість викидає ніж і в розпачі розчиняється у морській піні. Як і багато інших класиків, Дісней взяв загальний сюжет цієї старої дитячої казки і надав їй нового обличчя, яке він вважав більш придатним для сучасної громадськості. У версії Disney 1989 року також є нестикування з книгою. Андерсон описав принца як чоловіка з "вугільно-чорними очима та вороним волоссям". Своєю чергою мультфільм показав персонажа з яскраво-синіми очима.

2) "Але це не та Аріель, яку я бачив, коли був дитиною!!!"

Дійсно. Втім ви також, швидше за все, вже не дитина. Фільм і не був орієнтований на вас. Чому Русалонька має бути такою ж, як коли ви були дитиною?

В мережі продовжують ширитися відео з реакцією на Русалоньку темношкірих дітей. У роликах юні глядачки захоплено дивляться на нову Аріель та вигукують: "Вона схожа на мене!" Судячи з реакції дівчаток, їм важко повірити, що у казкової героїні може бути такий же колір шкіри.

У коментарях почали писати, що попри власний хейт, змінили своє ставлення до акторки, адже реакція темношкірих дітей дуже розчулила їх.

Для багатьох дітей дуже важливо показати інший погляд на діснеївську принцесу.

В мережі продовжують ширитися відео з реакцією на Русалоньку темношкірих дітей

3) Шкіра має бути блідою, бо вона ніколи не бачила сонячного світла.

"Виправте мене, якщо я помиляюся, але хіба це можливо, щоб русалка була темношкірою? Вона живе під водою — як туди потрапляє сонячне світло, щоб вироблявся меланін? Ніхто не цікавився?" — написали у твіттері.

І справді, чому тоді Губка Боб був квадратним і носив штани, якщо насправді морські губки здебільшого круглі/овальноподібні та не носять штанів?

Ба більше, захисники фільму стверджують, що Аріель все одно "не справжня". В кінострічці не буде вказано, що це саме Аріель. А русалки якщо і існують, то точно не такі, як ми собі уявляємо.

Русалки якщо і існують, то точно не такі, як ми собі уявляємо, кажуть захисники фільму

А що кажуть зірки?

На захист молодої акторки постали багато впливових людей з кіноіндустрії. Виконавиця оригінального голосу Аріель Джоні Бенсон нещодавно похвалила Бейлі за гру, сказавши: "Голлі, ти була абсолютно приголомшлива… Я дуже пишаюся тобою і твоєю чудовою грою в ролі Аріель!"

Продюсер Кріс Міллер також приєднався до легіону шанувальників, вказуючи на ідіотизм расистських коментарів.

Приємні слова сказала й американська лауреатка премії "Оскар" Геллі Беррі.

Варто відзначити, що Голлі всього 19 років, і вона вже зірка. Її талант розгледіла співачка Бейонсе. Вона зуміла допомогти їй пробитися на велику сцену. Багато хто сподівається побачити юну акторку та співачку ще в багатьох проєктах.