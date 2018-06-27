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В новом фильме от Disney роль Русалочки может достаться темнокожей актрисе

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Русалочка
10:59 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Кинокомпания Disney решила воссоздать на экране еще одну историю про давно полюбившуюся всеми принцессу.

Одна из крупнейших кинокомпаний всего мира Walt Disney, которая на днях выкупила 21st Century Fox за баснословную сумму и получила права на все их проекты, в очередной раз решила проявить свою толерантность.

Стало известно, что в новой версии знаменитой сказки студии Disney "Русалочка" немного изменится и сама принцесса. Сообщается, что главную героиню может исполнить темнокожая актриса. А на роль Ариэль уже рассматриваются две молодые актрисы.

Так, роль красноволосой обитательницы моря может сыграть актриса нового "Человека-паука" 21-летняя Зендая Коулман или же 24-летняя Кеке Палмер, известная по сериалу "Королевы крика".

Кроме того, сообщается, что помимо главной героини, всех персонажей в ремейке "Русалочки" сыграют темнокожие актеры. Однако, сама студия этих слухов пока еще официально не подтвердила.

Изеачально роль Русалочки должна была достаться Хлое Морец ("Если я останусь", "Телекинез", "Соседи на тропе войны"), однако съемки фэнтезийного фильма пока не продвинулись и у Disney в запасе есть еще много времени на создание нового хита.

К слову, сценаристом новой картины по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена стал один из авторов "Людей Икс: Первый класс" и франшизы "Kingsman" Джейн Голдман. А режиссером ремейка "Русалочки" будет заниматься постановщик четвертых "Пиратов Карибского моря" и оскароносного мюзикла "Чикаго" Роб Маршалл.

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Новости культуры, Walt Disney, Актриса, Дисней, Роль, Русалочка, Темнокожая актриса, Фильм.
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