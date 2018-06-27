В новом фильме от Disney роль Русалочки может достаться темнокожей актрисе

Одна из крупнейших кинокомпаний всего мира Walt Disney, которая на днях выкупила 21st Century Fox за баснословную сумму и получила права на все их проекты, в очередной раз решила проявить свою толерантность.

Стало известно, что в новой версии знаменитой сказки студии Disney "Русалочка" немного изменится и сама принцесса. Сообщается, что главную героиню может исполнить темнокожая актриса. А на роль Ариэль уже рассматриваются две молодые актрисы.

Так, роль красноволосой обитательницы моря может сыграть актриса нового "Человека-паука" 21-летняя Зендая Коулман или же 24-летняя Кеке Палмер, известная по сериалу "Королевы крика".

Кроме того, сообщается, что помимо главной героини, всех персонажей в ремейке "Русалочки" сыграют темнокожие актеры. Однако, сама студия этих слухов пока еще официально не подтвердила.

Изеачально роль Русалочки должна была достаться Хлое Морец ("Если я останусь", "Телекинез", "Соседи на тропе войны"), однако съемки фэнтезийного фильма пока не продвинулись и у Disney в запасе есть еще много времени на создание нового хита.

К слову, сценаристом новой картины по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена стал один из авторов "Людей Икс: Первый класс" и франшизы "Kingsman" Джейн Голдман. А режиссером ремейка "Русалочки" будет заниматься постановщик четвертых "Пиратов Карибского моря" и оскароносного мюзикла "Чикаго" Роб Маршалл.