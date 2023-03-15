Трейлер чорношкірої "Русалоньки" завалили дизлайками на Youtube (відео)

Відео з Холлі Бейлі набирає мільйони переглядів, але й дизлайків чимало

Вже цієї весни на екрани вийде фільм "Русалонька" (The Little Mermaid) виробництва Walt Disney Pictures. Головну роль виконає темношкіра актриса Холлі Бейлі. Офіційний трейлер глядачі зустріли неоднозначно, оскільки ролик за пару діб назбирав понад півмільйона дизлайків.

Негативні реакції значно перевищують лайки під трейлером, який опубліковано на каналі студії "Дісней" в Youtube.

Так, в основі нового фільму відома казка Ганса Крістіана Андерсена, мюзикл-фентезі є кіноадаптацією однойменного мультфільму 1989 року. Прем’єра примітна тим, що діснеївська принцеса у мультфільмах була білошкірою, але на цей раз головною героїнею стала афроамериканська актриса Холлі Бейлі. Вона відома за дуетом Chloe x Halle, п’ятиразовий номінант на премію "Греммі".

Багато зірок вітали рішення перезапустити "Русалоньку" з чорношкірою актрисою, проте в мережі ця ідея припала до смаку не всім. Користувачі навіть запустили на знак протесту хештеги #NotMyAriel ("НеМояАріель") та #NotMyMermaid ("НеМояРусалочка").

Офіційний трейлер "Русалоньи" на момент публікації набрав 7 мільйонів переглядів, 138 тисяч лайків, 659 тисяч — дизлайків. Дата прем’єри фільму "Русалонька" — 26 травня 2023 року.

Статистика за даними Return YouTube Dislike

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