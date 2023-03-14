"Нас подставили жестко": россияне собрались снимать в Украине кино о Бахмуте, но люди отказались в нем играть

Наибольшее неодобрение вызвал

Продолжается история с короткометражной картиной российского режиссера Александра Молочникова "Чекають", которую он собрался снимать в Украине. Съемки фильма хотят провести под Киевом 16-18 марта, авторы ищут разрушенные постройки на деоккупированных территориях и актеров. В ленте хотят рассказать историю двух детей – братьев, оставшихся в разбомбленном доме и вынужденных выживать без еды и под обстрелами.

Однако люди, с которыми собирались работать организаторы проекта, оказались противниками идеи снять российский фильм в Украине во время полномасштабного вторжения россии. Отметим, что сам режиссер Молочников не является путинистом – ныне живущий в США, в своих соцсетях он делает посты в поддержку Украины и российской оппозиции. Месяц назад он запостил фото, где влюбленные с флагами россии и Украины обнимаются, на что получил лишь волну возмущения.

Сейчас волна возмущения касается его приезда и съемок в Украине. Публикацию об этом на Facebook сделала украинский режиссер Ирина Целик и режиссер Иван Сауткин. Их возмущение ситуацией поддержали сотни подписчиков в комментариях.

Как выяснилось, не только подписчики. Родители детей, проходивших кастинг на роль Саши и Лени, тоже возмутились новостью о российском режиссере. Так, мама 7-летнего мальчика Олеся Голуб-Коцюрба говорит в коментарии "Телеграфу", что им предложила податься на пробы руководитель актерского кружка в селе Дмитровка:

"Руководитель кружка предложила пойти на самопробы. До этого дети из нашего кружка подавались — или же и снимались в фильмах "Серые пчелы", "Буча". Лично я считаю, что наши события нужно освещать в фильмах, в частности для иностранной аудитории, потому что в том числе, наша поддержка от мира зависит от их личных симпатий", — говорит женщина. Рассказывает, что когда узнала о том, кто будет делать фильм, была шокирована.

Руководительница кружка - украинская актриса Владислава Гаврилюк сначала думала, что это будет американский фильм о Буче. Позже ей объяснили, что это будет короткометражка, а когда узнала, что фильм снимает россиянин – не на шутку возмутилась.

"Конечно, если бы я знала, что там замешаны русские, то первая бы подняла скандал, что они здесь снимают и с какой радости?! Я волонтер в "Спільна мета" и уже год помогаю ребятам. Много воюет друзей и снимать здесь этим уро**ам разрешить нельзя!" — подчеркивает актриса.

Владислава и ее воспитанники сотрудничают со многими проектами. Все родители детей негативно относятся к съемкам фильма "Чекають". Этот проект Владиславе порекомендовала Виктория Боброва – знакомая кастинг-директор. В комментарии "Телеграфу" Виктория рассказала, что ее нашла команда якобы из Колумбийского университета. Так, она вела диалог с американцем Митчем через ассистентку Кристину – тоже актрису. Впоследствии стало известно, что автором фильма будет режиссер из россии и Боброва спросила ассистентку на этот счет. Но та призналась, что ей было об этом известно, однако организаторы просили держать это в секрете:

"Меня и моих коллег подставили жестко. То, что эта девочка знала – для меня это вообще… Был этот Митч, потом появилась она – обращалась ко всем коллегам, искала сама. Послала только одну сценку, на украинском языке, по которой родители готовились. Никто и подумать не смог, а она это знала. И скрывала." — говорит кастинг-директор.

Сообщение Кристины, где она набирает актеров и говорит о Колумбийском университете

Виктория отмечает, что ей стыдно перед родителями и коллегами, которым раньше разослала эту часть сценария и искала актеров. По ее мнению, если бы команда режиссера ничего не скрывала – то нашлись бы актеры, которые согласились на съемки и сняли бы проект. Однако сама женщина категорически против любых россиян.

Мы также связались с Кристиной Урсуляк. Она уточнила, что в результате проект закрыли и больше не собираются его снимать. Рассказать больше информации девушка не захотела.

Добавим, что две недели назад режиссер на своей странице в Instagram сам объявил, что собирает истории о детях во время войны. Позже он пообщался с украинским художником-постановщиком Иваном Левченко, который записал их разговор и предоставил запись "Телеграфу".

Во время разговора Молочников заявил, что якобы получил поддержку от Офиса президента. А также ему и оператору уже якобы выдали пресс-карты.

Напомним, что накануне также разгорелся скандал вокруг премии "Оскар", полученной документальным фильмом "Навальный" — о российском оппозиционере Алексее Навальном. Украинцев возмутило, что президенту Зеленскому уже во второй раз не разрешили выступить на мероприятии из-за якобы политического подтекста, хотя выступление жены Навального тоже было политизировано. "Телеграф" пообщался с политологом, выразившим собственный взгляд на эту ситуацию.