"Нас підставили жорстко": росіяни зібралися знімати в Україні кіно про Бахмут, але люди відмовилися у ньому грати

Найбільше несхвалення викликала спроба приховати "російське коріння"

Продовжується історія з короткометражною картиною російського режисера Олександра Молочнікова "Чекають", яку він зібрався знімати в Україні. Зйомки фільму хочуть провести під Києвом 16-18 березня, автори шукають зруйновані будівлі на деокупованих територіях і акторів. У стрічці хочуть розповісти історію двох дітей – братів, які залишилися у розбомбленому будинку й змушені виживати без їжі та під обстрілами.

Однак люди, з якими збиралися працювати організатори проєкту, виявилися противниками ідеї зняти російський фільм в Україні у часи повномасштабного вторгнення рф. Зазначимо, що сам режисер Молочніков не є путіністом – нині живе у США, у своїх соцмережах робить пости на підтримку України та російської опозиції. Місяць тому він запостив світлину, де росія та Україна обіймаються у мирі, на що отримав лише хвилю обурення.

Нині ж хвиля обурення стосується його приїзду та зйомок в Україні. Публікацію про це на Facebook зробила українська режисерка Ірина Цілик та режисер Іван Сауткін. Їх обурення ситуацією підтримали сотні підписників у коментарях.

Як з’ясувалося, не тільки підписники. Батьки дітей, які проходили кастинг на роль Саші та Льоні, обурилися новиною про російського режисера. Так, мама 7-річного хлопчика Олеся Голуб-Коцюрба говорить, що їм запропонувала податися на проби керівниця акторського гуртка у селі Дмитрівка:

"Керівниця гуртка запропонувала податись на самопроби. До цього діти з нашого гуртка подавались — або ж і знімались у фільмах "Сірі бджоли", "Буча". Особисто я вважаю, що наші події потрібно висвітлювати у фільмах, зокрема для іноземної аудиторії, бо в тому числі наша підтримка від світу залежить від їх особистих симпатій", — говорить жінка. Розповідає, що коли дізналася про те, хто робитиме фільм – була шокована.

Керівниця гуртка українська акторка Владислава Гаврилюк спершу думала, що це буде американський фільм про "Бучу". Їй пояснили, що це буде короткометражка, а коли дізналася, що фільм знімає росіянин – не на жарт обурилася.

"Звісно якби я знала, що там замішані росіяни, то перша б підняла скандал, що вони тут знімають і з якої радості?! Я волонтер в "Спільна мета" і вже рік допомагаю хлопцям. Багато воює друзів і знімати тут цим ви****ам дозволити не можна!" — наголошує акторка.

Владислава та її вихованці співпрацюють із багатьма проектами. Усі батьки дітей негативно ставляться до зйомок фільму "Чекають". Цей проєкт Владиславі порекомендувала Вікторія Боброва – знайома кастинг-директорка. У коментарі "Телеграфу" Вікторія розповіла, що її знайшла команда нібито з Колумбійського університету. Так, вона вела діалог із американцем Мітчем через асистентку Крістіну – теж акторку. Згодом стало відомо, що автором фільму буде режисер з росії і Боброва запитала асистентку щодо цього. Та зізналася, що їй було про це відомо, однак організатори просили тримати це в секреті:

"Мене і моїх колег підставили жорстко. Те, що ця дівчинка знала – для мене це взагалі… Був оцей Мітч, потім з’явилася вона – зверталася до всіх колег, шукала сама. Надіслала лише одну сценку, українською мовою, по якій батьки готувалися. Ніхто і подумати не зміг, а вона це знала. І приховувала." — говорить кастинг-директорка.

Допис Крістіни, де вона набирає акторів і говорить про Колумбійський університет

Вікторія наголошує, що їй соромно перед батьками та колегами, що раніше розіслала цю частину сценарію та шукала акторів. На її думку, якби команда режисера нічого не приховувала – то знайшлися би актори, які погодилися на зйомки і проєкт би зняли. Однак сама жінка категорично проти будь-яких росіян.

Ми також сконтактували з Крістіною Урсуляк. Вона уточнила, що у підсумку проєкт закрили та більше не збираються його знімати. Розповісти більше інформації дівчина не захотіла.

Додамо, що два тижні тому режисер на своїй сторінці в Instagram сам оголосив, що збирає історії про дітей під час війни. Пізніше він поспілкувався із українським художником-постановником Іваном Левченком, який записав їхню розмову та надав запис "Телеграфу".

Під час розмови Молочніков заявив, що начебто отримав підтримку від Офісу президента. А також йому та оператору нібито вже видали прес-карти.

Нагадаємо, що напередодні також розгорівся скандал навколо премії "Оскар", яку отримав документальний фільм "Навальний" — про російського опозиціонера Олексія Навального. Українців обурило, що президенту Зеленському не вдруге не дозволили виступити на заході через нібито політичний підтекст, хоча виступ дружини Навального теж був політизований. "Телеграф" поспілкувався із політологом, який висловив власний погляд на цю ситуацію.