Олег Сенцов вперше побачив наживо тримісячного сина, який народився в США (фото)

Дружина режисера разом із маленьким сином прибули із США в Україну

Український режисер, колишній в’язень кремля Олег Сенцов уперше побачив сина Дем’яна наживо. Малюк народився у США три місяці тому, а у березні прибув до України з мамою Веронікою Велч. Закохані одружилися влітку минулого року.

Спільний знімок із сином Сенцов опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. На фото він зображений у військовій формі ЗСУ, де нині служить, у руках тримає малюка, а той з цікавістю дивиться на тата.

"Той момент, коли Дем’ян усвідомлює, що тато існує не тільки у телефоні", — свдчить підпис до знімку на сторінці Сенцова.

Дружина режисера теж поділилася фотографіями малюка, щоправда, ще дорогою додому. У коментарях вона зазначила, що син ще не бачився з батьком наживо. Хоча дитина народилася у США, має українське громадянство.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що юристка та громадська активістка Вікторія Вілч стала дружиною Олега Сенцова у липні 2022 року, у грудні того ж року вона народила їхнього сина Дем’яна. Для обох це другий шлюб. Дем’ян – четверта дитина Сенцова (у першому шлюбі у нього народилися син Владислав та донька Аліна, а також є позашлюбна дочка від журналістки Юлії Бабич). До слова, нинішня дружина режисера теж має сина від попереднього шлюбу.