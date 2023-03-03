Олег Сенцов впервые увидел вживую трехмесячного сына, который родился в США (фото, видео)

Супруга режиссера вместе с маленьким сыном прибыли из США в Украину

Украинский режиссер, бывший узник кремля Олег Сенцов впервые увидел сына Демьяна вживую. Малыш родился в США три месяца назад, а в марте прибыл в Украину с мамой Вероникой Велч. Влюбленные поженились летом прошлого года.

Совместный снимок с сыном Сенцов опубликовал на своей странице в Фейсбук. На фото он изображен в военной форме ВСУ, где ныне служит, в руках держит малыша, а тот с интересом смотрит на папу.

"Тот момент, когда Демьян осознает, что папа существует не только в телефоне", — гласит подпись к снимку на странице Сенцова.

Жена режиссера тоже поделилась фотографиями малыша, правда, еще по пути домой. В комментариях она отметила, что сын еще не виделся с отцом вживую. Хотя ребенок родился в США, у него украинское гражданство.

Ранее "Телеграф" сообщал, что юристка и общественная активистка Виктория Вилч стала супругой Олега Сенцова в июле 2022 года, в декабре того же года она родила их сына Демьяна. Для обоих это второй брак. Демьян – четвертый ребенок Сенцова (в первом браке у него родились сын Владислав и дочь Алина, а также есть внебрачная дочь от журналистки Юлии Бабич). К слову, у нынешней жены режиссера тоже есть сын от предыдущего брака.