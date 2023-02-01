Дантес умилил сеть снимком с маленьким ребенком (фото)

Певец озадачил комментаторов неожиданным "отцовством"

Украинский певец Владимир Дантес, который в прошлом году развелся с артисткой Надей Дорофеевой, опубликовал в социальных сетях фотографию с маленьким ребенком. Дантес держит мальчика одной рукой, тот обернулся прямо в кадр. Сам певец улыбается и смотрит на ребенка.

Снимок появился на странице Дантеса в Instagram. Пользователи умилились фотографии и пишут, что певцу очень пошло бы отцовство. Некоторые в комментариях начали спрашивать, что это за малыш и с каких пор у артиста появился сын.

Так, в публикации Дантес размышляет о том, как важно говорить правду. Ведь лукавство скрывается, по его мнению, даже за такими фразами: "У меня все нормально", "Ой, да мне вообще неинтересно, что у них там происходит", "Спасибо за совет". Пользователи поддержали артиста в его позиции.

Не менее оживленный интерес вызвал снимок, которым Дантес подкрепил публикацию. Комментаторы задаются вопросом, чей это ребенок. Однако интриги нет. Это младший сын Даши и Миши Кацурина, Иван, которому 1,5 года. Известный ресторатор сейчас встречается с бывшей супругой Дантеса, а экс-жена самого Кацурина — Дарья — является возлюбленной Дантеса. Обсуждение о "обмене партнерами" звездных пар не утихает в сети до сих пор.

Певец, и правда, гармонично смотрится с мальчиком

В комментариях активно обсуждают снимок Дантеса с малышом

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Дантес родом из Харькова. Впервые за время полномасштабной войны он посетил город и поделился своими впечатлениями.