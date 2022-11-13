Харьковчанин Владимир Дантес впервые за время войны вернулся в родной город (фото, видео)

Украинский исполнитель приехал в город детства

На днях украинский певец Владимир Дантес (настоящая фамилия Гудков) впервые за восемь месяцев войны приехал в родной, но уже обстрелянный российскими оккупантами Харьков.

Об этом артист сообщил у себя в Инстаграме. Вместе с телеведущим Алексеем Дурневым Владимир Дантес прошелся по родным и памятным для себя местам детства. Мужчина поделился эмоциями от возвращения домой.

"Для меня сегодня нереально счастливый день. Потому что, во-первых, Херсон вернулся домой, и так же, во-первых, я вернулся домой. Я в Харькове", — сообщил Дантес в сторис.

Музыкант также посетил Купянск и Ковшаровку. "То, что мы увидели и то, что услышали — опыт который надо передавать поколениям", — написал певец в соцсети, выложив фото и видео последствий вражеских атак по населенным пунктам.

Кстати, в Ковшаровке родился украинский певец, солист группы Quest Pistols Антон Савлепов, который публично ничего не говорит про масштабное нападение россии на Украину. Известно, что Савлепов женат на российской актрисе Ирине Горбачевой.

Напомним, что 11 сентября русские войска масштабно обстреляли Харьков. В результате город и населенные пункты области остались без электричества, а часть из них и без воды. Россияне нанесли удары по Харьковской ТЭЦ и Змиевской ТЭС, в результате чего энергоснабжение исчезло сразу в нескольких регионах. Оккупанты даже не скрывали, что ударами по гражданской инфраструктуре хотят создать гуманитарную катастрофу – это месть за стремительное наступление украинских военных в Харьковской области.