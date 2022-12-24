"Мои мужчины": жена Олега Сенцова тронула фото их общего сына

Вероника Вельч опубликовала фотоколлаж, на котором изображен их сын Демьяна

Жена украинского режиссера, бывшего политзаключенного Олега Сенцова, Вероника Вельч тронула своих подписчиков забавным фото.

У себя на странице в Фейсбук Вельч выложила фотоколлаж, на котором изображен их сын Демьяна рядом со снимком своего отца в военной форме.

"Мои мужчины: строгость и уверенность", — подписала фото женщина.

"Мои мужчины: строгость и уверенность", — подписала фото Вероника Вельч

"Какие же вы все прекрасны", "Настоящие казаки!", "Сразу виден характер! Мама, сил побольше!", "Ох какой взгляд уже серьезный", — написали в комментариях.

Напомним, что в июле 2022 года Олег Сенцов женился на директоре по адвокации американской компании Ridgley Walsh Веронике Вельч. Для обоих это второй брак. У Вельч уже есть ребенок от экс-мужа, бывшего координатора движения "Честно", политического консультанта Андрея Круглашова. У самого Сенцова есть трое детей: две дочери и сын.