"Мої чоловіки": дружина Олега Сенцова зворушила фото їх спільного сина

Вероніка Вельч опублікувала фотоколаж, на якому зображено їхнього сина Дем'яна

Дружина українського режисера, колишнього політв'язня Олега Сенцова, Вероніка Вельч зворушила своїх підписників потішним фото.

У себе на сторінці у Фейсбук Вельч виклала фотоколаж, на якому зображено їхнього сина Дем'яна поруч зі знімком свого батька у військовій формі.

"Мої чоловіки: суворість і впевненість", — підписала фото жінка.

"Мої чоловіки: суворість і впевненість", — підписала фото Вероніка Вельч

"Які ж ви всі прекрасні", "Справжні козаки!", "Одразу видно характер! Мамо, сил побільше!", "Ох який погляд вже серйозний", — написали в коментарях.

Нагадаємо, що в липні 2022 року Олег Сенцов одружився з директором з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Веронікою Вельч. Для обох це другий шлюб. У Вельч вже є дитина від ексчоловіка, колишнього координатора руху "Чесно", політичного консультанта Андрія Круглашова. У самого Сенцова є троє дітей: дві доньки та син.