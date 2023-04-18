"Одні студенти чмо*ники, інші - лідери": Арестович після скандалу з КНЕУ виступив в університеті Поплавського

Арестович ще й дуже розхвалив університет у своєму дописі

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович таки провів лекцію студентам українського вишу. Нагадаємо, що тиждень тому в мережі зчинився скандал, коли його планували запросити на лекцію в Київський економічний університет, однак студенти висловили протест проти цього. Арестович назвав їх чмошниками та комсомольцями.

Однак сьогодні виявилося, що він таки провів лекцію в іншому виші. Йдеться про Київський університет культури. Про це повідомив сам Арестович у себе в Telegram-каналі. Він старанно розхвалив ректора вишу та сам навчальний заклад:

"Співочому ректору вдалося зробити неможливе — в Університеті поєднується атмосфера домашнього затишку та подіуму. Це єдиний виш, де ходиш килимами. Прекрасно обладнані аудиторії – і студенти, яким не хочеться виходити та хочеться повертатися", — пише Арестович.

Але на цьому компліменти не припиняються і він продовжує: "Прекрасно обладнані аудиторії – і студенти, яким не хочеться виходити та хочеться повертатися.Принцип Михайла Михайловича – професійні навички студента мають прокачуватися одразу, ще з подання заяви до абітурієнтів. Ставка в Університеті – на зрощування лідерів, яким є що сказати в мікрофон. І їхній ректор – найкращий живий приклад цього." — йдеться у дописі. Це разюче відрізняється від його висловів про студентів-чм*шників із КНЕУ та ї*ануту Києво-Могилянську академію.

Про зустріч студентів з Арестовичем розповів і сам ректор Поплавський у себе в Instagram. "Засновник і викладач школи мислення, громадський діяч, політичний та воєнний оглядач – Олексій Арестович в Університеті культури", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, що Олексій Арестович ще до скандалу з КНЕУ висловився образами у бік студентів Києво-Могилянської академії. При чому, він згадав за них у контексті зі скандалом довкола Ілона Маска.

Персона Арестовича в цілому переважно викликає критику у суспільстві. Зокрема, "Телеграфу" стало відомо, що він готує власну політичну партію. Однак ця ідея не викликала захвату у суспільстві.