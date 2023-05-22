Арестовича застукали на пляже в Израиле: фото и видео

Арестович был замечен на пляже со своей семьей

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который ранее уже успел во время прошвырнуться в Италию по делам, теперь был замечен на одном из пляжей в Израиле, в то время как в нашей стране продолжается ожесточенная война.

Свежие фотографии и видео Алексея Арестовича были опубликованы сегодня, 22 мая, в популярном Telegram-канале Harley Quinn.

Вопрос о том, как Арестович выехал за границу в условиях военного положения, остается открытым, поскольку на опубликованных фото совсем не похоже на то, что у него важная командировка или рабочая поездка.

К слову, внимание общественности приковал внешний вид экс-советника Ермака. На кадрах можно заметить, что фигура Арестовича явно заметно изменилась и сам он прибавил в весе.

"Вычеркиваю Арестовича из списка крашей этого сезона. Это ж надо было такое брюхо отъесть", — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала, сейчас Арестович находится в Израиле вместе со своей семьей, а данные фотографии и видео якобы были сделаны сегодня на пляже в Тель-Авиве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Алексей Арестович, по данным опроса Киевский международный институт социологии совместно с агентством USAID и движением "Опора", вошел в ТОП-10 публичных лиц, которым доверяют украинцы. В прошлом году он занимал в данном рейтинге второе место после Владимира Зеленского.