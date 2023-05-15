Скандал вокруг "русскоязычного Киева". Арестович посоветовал СБУ заняться Даниловым

До этого Данилов советовал Службе безопасности обратить внимание на призывы вернуть русский язык, намекая на высказывания Арестовича

Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил на недавнюю просьбу секретаря СНБО Алексея Данилова к СБУ отреагировать на заявления о возвращении русского языка. Арестович продолжает настаивать на своем — русский язык никуда не исчезал.

Свою позицию Арестович объяснил в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

"Я не понимаю, что означает "возвращение русского языка". Ушел ли он куда-то? Отменили ли 10 статью Конституции, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств Украины?.. Эти вопросы (особенно, что касается Конституции) стоит задать г-ну Данилову", — ответил Арестович.

Арестович также подверг сомнению профессиональную квалификацию секретаря СНБО и посоветовал СБУ лучше заняться самим Даниловым:

"Если он так же знает и использует законодательство Украины во время исполнения своих служебных обязанностей, боюсь, наша Ненька в большой опасности. И это действительно повод обратить внимание на деятельность г-на Данилова не только со стороны СБУ, а со стороны тех, кто должен определять его профессиональную квалификацию", — заявил Арестович.

Напомним, что недавно Алексей Арестович поднял достаточно чувствительный для украинского общества вопрос русского языка во время интервью с журналистом Василием Головановым. В частности, он заявил, что после начала полномасштабной войны Киев еще больше "заговорил" по-русски. В качестве аргумента он привел историю знакомой кассирши, которая провела эксперимент и подсчитала, что на каждую сотню покупателей приходится по 86 человек, которые говорят на русском и только 14 обращаются к ней на украинском.

"Киев – русскоязычный город. Ну, сколько можно выступать против реальности", — сказал Арестович.

Также Арестович подверг критике призывы к якобы дискриминации русскоязычных граждан Украины. Мол, для Запада языковой спор, существующий в нашем обществе, воспринимается как дикость.

"У нас есть тёти, которые учат внуков бить детей за русские слова (имея в виду, вероятно, экс-нардепа и языковеда Ирину Фарион. — Ред.). Какая позиция государства должна быть, если бы она придерживалась Конституции? Действия этой тёти подпадают под три статьи Уголовного кодекса. От государства реакции нет, а затем некоторые государственные деятели начинают говорить "убьем всю русню", — заявил он.

Арестович тогда заявил, что из-за отсутствия реакции власти граждане считают такое поведение допустимым. А если бы правительство "хлопнуло по шапке" за такие высказывания, то все получили бы правильный сигнал.

После этого секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СБУ должна обратить внимание на заявления с призывами вернуть русский язык, вероятно, намекая на Алексея Арестовича. По его словам, подобные высказывания сегодня в условиях войны с россией просто недопустимы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе уволили 82-летнего преподавателя колледжа, который вел пары по-русски и заставлял детей изучать Чайковского.