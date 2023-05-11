Намек на Арестовича? Данилов просит СБУ отреагировать на заявления про возвращение русского языка

Заявления о возвращении русского языка в Украине звучат, как абсолютный позор

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СБУ должна обратить внимание на заявления с призывами вернуть русский язык. Вероятно, он намекал на недавние высказывания Алексея Арестовича касательно того, что украинцы не должны ущемлять русскоязычных граждан.

Об этом секретарь СНБО рассказал в эфире телемарафона. По его словам, подобные высказывания сегодня, в условиях войны с россией, просто недопустимы.

"Сейчас некоторые начинают рассказывать, что нам надо возвращать русский язык – это является абсолютным позором. Я не знаю, куда там служба безопасности смотрит на этих деятелей, которые официально заявляют, что русский язык должен быть распространен на территории нашей страны. Это после того, как десятки тысяч наших граждан той или иной мерой пострадали от войны", — заявил Данилов.

На днях экс-советник заместителя главы ОП Алексей Арестович заявил, что Киев остается русскоязычным городом. И несмотря на войну, русского языка в нем становится только больше. По словам его знакомой кассирши, из сотни покупателей 14 к ней обращаются на украинском, а 86 — на русском. Бывший внештатный советник заместителя главы ОП также раскритиковал призывы к дискриминации русскоязычных граждан Украины.

"У у нас есть тети, которые учат внуков бить детей за русские слова. (имея в виду, вероятно, Ирину Фарион — Ред). Какая позиция государства должна быть, если бы оно соблюдало Конституцию? Действия этой тети подпадают под три статьи Уголовного кодекса. От государства реакции нет, а потом некоторые государственные деятели начинают говорить "убьем всю русню", — заявил он.

Из-за отсутствия реакции власти граждане считают такое поведение допустимым. А если бы правительство "хлопнуло по шапке" за такие высказывания, то все получили бы правильный сигнал. Вероятно, Алексей Данилов имел в виду, что именно на эти высказывания должна среагировать СБУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Алексей Данилов отреагировал на попытки усадить Украину за стол переговоров с россией. По его словам, если Украина и пойдет на переговоры с оккупантами, то они будут проходить исключительно на условиях Киева.