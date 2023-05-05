В Одессе мужчина сердито сорвал флаг Украины: с ним разбирается полиция (видео)

Одесситы возмущены

В Одессе, где на днях избили украинского активиста Демьяна Ганула, обнаружили очередного поклонника "русского мира". Мужчина срывает флаги Украины, чем возмущает соседей.

Видео было опубликовано в местном одесском Telegram-канале. События происходят во дворе жилых домов по улице Серова. Жители двора были вывешены на общей территории флагами Украины. Однако мужчина нагло их срывает.

Уже вышеупомянутый Демьян Ганул также прокомментировал ситуацию: "Мне это видео сбросило немало людей. Здесь прямое надругательство над государственными символами, здесь криминал.".

Напомним, скандалы с украинским флагом не такая уж редкость. К примеру, в Запорожье вызвала возмущение девушка, укравшая флаг Украины со флагштока в центре города. Хотя и заявляла, что взяла его для того, чтобы повесить дома.

Между тем, на Николаевщине странный мужчина настойчиво требовал снять флаг Украины с сельского магазина. Он объяснял, что магазин — это не госструктура, однако это возмутило местных.