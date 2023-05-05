В Одесі чоловік сердито зірвав прапор України: з ним розбирається поліція (відео)

Одесити обурені

В Одесі, де днями побили українського активіста Дем’яна Ганула, виявили чергового прихильника "русского міра". Чоловік зриває прапори України, чим обурює сусідів.

Відео опублікували в місцевому одеському Telegram-каналі. Події відбувають у дворі житлових будинків на вулиці Серова. Мешканці двору вивісили на загальній території прапори України. Однак чоловік нахабно їх зриває.

Уже вищезгаданий Дем’ян Ганул також прокоментував ситуацію: "Мені це відео скинуло чимало людей. Тут пряма наруга над державними символами, тут кримінал. Має бути вибачення та порушена справа щодо цього виродка! В іншому випадку мої друзі, які зараз в кращій формі за мене, завітають в гості, адресу точну я знаю".

Нагадаємо, скандали з українським прапором не така вже й рідкість. До прикладу, у Запоріжжі викликала обурення дівчина, яка вкрала прапор України зі флагштока в центрі міста. Хоча й заявляла, що взяла вона його для того, аби повісити вдома.

Тим часом на Миколаївщині дивний чоловік наполегливо вимагав зняти прапор України з сільського магазину. Він пояснював, що магазин — це не держструктура, однак це лише обурило місцевих.