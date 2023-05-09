"Говорим на одном языке": легендарная олимпийская чемпионка хочет протянуть руку "российским поджигателям войны" против Украины

Бывшая спортсменка настроена миролюбиво

Двукратная немецкая олимпийская чемпионка в фигурном катании Катарина Витт выступила за участие россиян и белорусов на международных соревнованиях согласно условиям Международного олимпийского комитета (МОК) об их допуске в нейтральном статусе.

Об этом она рассказала в интервью газете Welt am Sonntag, сообщает DW. В нем она выразила недоумение тем, почему власть имущие не могут разделять одинаковые убеждения и общаться друг с другом так же, как это делали спортсмены во время холодной войны.

"Мы говорим на одном языке, для которого не нужен словарь. В конце концов, экзистенциально необходимо протягивать друг другу руку, и неважно, — на каком уровне", — считает Витт.

Двукратная чемпионка Игр в 1984 и 1988 годах задалась вопросом о том, какая польза от того, что россияне и белорусы с ограниченными возможностями не смогут присутствовать на соревнованиях в Берлине.

"Ужасно, что российские поджигатели войны напали на Украину, но я опасаюсь, что если на гражданском, человеческом уровне не будет завязана коммуникация, в умах слишком многих людей в долгосрочной перспективе будут вновь возведены стены", — убеждена Витт.

На минувшей неделе 35 стран призвали МОК изменить условия по допуску россиян и белорусов на международные турниры.

Ранее президент Ассоциации летних Олимпийских международных федераций Франческо Риччи Битти признася, что спортсменам из рф и Беларуси не придется осуждать войну против Украины, чтобы выйти на международные старты.

Перед этим правительство Украины решило объявить бойкот турнирам, где допустят россияне и белорусы. В то же время, МОК собирается помогать украинцам соревноваться вместе с атлетами из рф и Беларуси.