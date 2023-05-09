"Говоримо однією мовою": легендарна олімпійська чемпіонка хоче простягнути руку "російським розпалювачам війни" проти України

Колишня спортсменка налаштована миролюбно

Дворазова німецька олімпійська чемпіонка у фігурному катанні Катаріна Вітт виступила за участь росіян та білорусів на міжнародних змаганнях згідно з умовами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про їх допуск у нейтральному статусі.

Про це вона розповіла в інтерв’ю газеті Welt am Sonntag, повідомляє DW. В ньому вона висловила здивування тим, чому можновладці не можуть розділяти однакові переконання і спілкуватися один з одним так само, як це робили спортсмени під час холодної війни.

"Ми говоримо однією мовою, для якої не потрібен словник. Зрештою, екзистенційно необхідно простягати один одному руку, і неважливо, на якому рівні", — вважає Вітт.

Дворазова чемпіонка Ігор у 1984 і 1988 років задалася питанням про те, яка користь від того, що росіяни та білоруси з обмеженими можливостями не зможуть бути присутніми на змаганнях у Берліні.

"Жахливо, що російські розпалювачі війни напали на Україну, але я побоююся, що якщо на цивільному, людському рівні не буде зав’язана комунікація, в умах багатьох людей в довгостроковій перспективі будуть знову зведені стіни", — переконана Вітт.

Минулого тижня 35 країн закликали МОК змінити умови щодо допуску росіян та білорусів на міжнародні турніри.

Раніше президент Асоціації літніх Олімпійських міжнародних федерацій Франческо Річчі Бітті зізнався, що спортсменам з рф і Білорусі не доведеться засуджувати війну проти України, щоб вийти на міжнародні старти.

Перед цим уряд України вирішив оголосити бойкот турнірам, де допуск отримають росіяни та білоруси. Водночас, МОК збирається допомагати українцям змагатися разом із атлетами з рф і Білорусі.