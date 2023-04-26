Від росіян не вимагатимуть засуджувати війну заради повернення до змагань

Представлені нові умови повернення рф у світовий спорт

Після рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) федераціям допустити їх до стартів під нейтральним статусом, якщо ті не підтримують війну, російським та білоруським атлетам не потрібно буде виступати проти війни рф проти України, щоб брати участь у міжнародних турнірах.

Про це L’Equipe заявив президент Асоціації міжнародних літніх олімпійських федерацій (ASOIF) Франческо Річчі Бітті. Функціонер пояснив це тим, що в іншому випадку їм загрожують кримінальні справи на батьківщині.

Водночас, зазначив він, спортивний рух працює над текстом декларації, який мають підписати росіяни та білоруси, щоб повернутися до змагань під нейтральним прапором.

"Є ще одне делікатне питання — це контроль за дотриманням спортсменами критеріїв. Ми вивчаємо можливість доручити це завдання Спортивному арбітражному суду. Але це ще не офіційно", — додав Річчі Бітті.

Раніше український уряд ухвалив рішення бойкотувати змагання за участю спортсменів з рф та Білорусі.

Водночас, МОК має намір допомагати українським атлетам змагатися з росіянами та білорусами після рішення Кабміну.

Проти бойкоту стартів за участю спортсменів з рф та Білорусі виступає Федерація тенісу України. Підтримку цьому їй оголосила іменита українська тенісистка Еліна Світоліна.