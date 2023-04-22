Світовий біатлон виступив проти МОК у питанні повернення росіян у спорт

У Міжнародній федерації біатлону назвали умову для повернення атлетів із рф

Віцепрезидент Міжнародної федерації біатлону (IBU) Іржі Гамза виступив проти допуску російських спортсменів до змагань, попри останні рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Відповідний коментар Іржі доступний на idnes.cz. Він зазначив, що у Федерації навіть не думають повертати росіян на турніри наступного року, а найважливішою умовою для допуску спортсменів із країн-агресорів стане повне виведення військ з України.

"Нам нема чого вирішувати чи змінювати в нашій позиції. Ми не згодні з рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повернути росіян на змагання з нейтральним прапором.

Усунення має зберігатися доти, доки вони не покинуть Україну", – заявив Гамза.

Нагадаємо, МОК рекомендував світовим федераціям спорту допустити росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі, але з деякими умовами. Після цього Міжнародна федерація фехтування погодилася на це, проте нарвалася на жорсткі заходи з боку цивілізованих країн. Українські фехтувальники відразу оголосили про бойкот турнірів за участю росіян.

Раніше повідомлялося, що українська влада прийняла неоднозначне рішення через рекомендації МОК.