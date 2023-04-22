Мировой биатлон выступил против МОК в вопросе возвращения россиян в спорт

В Международной федерации биатлона назвали условие для возвращения атлетов из рф

Вице-президент Международной федерации биатлона (IBU) Иржи Гамза выступил против допуска российских спортсменов к соревнованиям, несмотря на последние рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Соответствующий комментарий Иржи доступен на idnes.cz. Он отметил, что в Федерации даже не думают возвращать россиян на турниры в следующем году, а важнейшим условием для допуска спортсменов из стран-агрессоров станет полный вывод войск из Украины.

"Нам нечего решать или менять в нашей позиции. Мы не согласны с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть россиян на соревнования с нейтральным флагом.

Отстранение должно сохраняться до тех пор, пока они не покинут Украину", – заявил Гамза.

Напомним, МОК рекомендовал мировым федерациям спорта допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, но с некоторыми условиями. После этого Международная федерация фехтования согласилась на это, однако нарвалась на жесткие меры со стороны цивилизованных стран. Украинские фехтовальщики тут же объявили о бойкоте турниров с участием россиян,

Ранее сообщалось, что украинские власти приняли неоднозначное решение из-за рекомендаций МОК.