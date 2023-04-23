"Зайшла далеко": МОК розкритикував Україну

Рішення Кабміну не сподобалося організації

Директор Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з олімпійської солідарності та голова відділу зв’язків із національними олімпійськими комітетами Джеймс Маклеод розкритикував український уряд за рішення про бойкот змагань за участю росіян і білорусів.

Про це повідомляє Inside The Games. За його словами, МОК виступає проти такого рішення Кабміну.

"Вони зайшли так далеко, що заборонили своїм спортсменам брати участь у змаганнях, в яких можуть бути нейтральні спортсмени з російським чи білоруським паспортом. Вони також погрожували припинити фінансування цих спортсменів, якщо ті це зроблять", — зазначив Маклеод.

Функціонер додав, що головну роль в обговоренні таких рішень повинні грати атлети, "так що це сумне позиція" і "виконкому МОК доведеться ще раз обговорити те, що відбувається".

Нагадаємо, що рішення українського уряду було прийнято після того, як МОК рекомендував федераціям дозволити участь росіян та білорусів на міжнародних змаганнях під нейтральним статусом у разі виконання ними певних умов.

Водночас, МОК готовий допомагати українцям змагатися з атлетами з рф і Білорусі після рішення Кабміну.

Бойкот турнірів за участю атлетів з країн-агресорів не підтримує Федерація тенісу України. Її позицію поділяє знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна.