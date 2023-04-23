"Зашла далеко": МОК раскритиковал Украину

Решение Кабмина не понравилось организации

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской солидарности и глава отдела по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод раскритиковал украинское правительство за решение о бойкоте соревнований с участием россиян и белорусов.

Об этом сообщает Inside The Games. По его словам, МОК выступает против такого решения Кабмина.

"Они зашли так далеко, что запретили своим спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых могут быть нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом. Они также пригрозили прекратить финансирование этих спортсменов, если те это сделают", — отметил Маклеод.

Функционер добавил, что главную роль в обсуждении таких решений должны иметь атлеты, "так что это прискорбная позиция", и "исполкому МОК придется еще раз обсудить то, что происходит".

Напомним, что решение украинского правительства последовало после того, как МОК рекомендовал федерациям разрешить участие россиян и белорусов на международных соревнованиях под нейтральным статусом в случае выполнения определенных условий.

Вместе с тем, МОК готов помогать украинцам соревноваться с атлетами из рф и Беларуси после решения Кабмина.

Бойкот турниров с участием атлетов из стран-агрессоров не поддерживает Федерация тенниса Украины. Ее позицию разделяет знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина.