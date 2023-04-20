Еще одна олимпийская федерация допустила россиян к соревнованиям

Федерация пошла на условия МОК

Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал возвращение россиян на условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом сообщает пресс-служба UIPM на своем официальном сайте. При этом в организации отметили, что продолжают поддерживать Украину… Добавим, что россиян и белорусов допустят на соревнования только в нейтральном статусе.

"Международный союз современного пятиборья объявляет о своей полной поддержке возвращения к соревнованиям под эгидой UIPM спортсменов с паспортами россии и Беларуси, основанного на рекомендациях для международных федераций, опубликованных МОК 28 марта 2023 года.

UIPM поддерживает путь возвращения "независимых нейтральных спортсменов" с паспортами россии и Беларуси, чтобы позволить атлетам всех национальностей соревноваться в соответствии с Олимпийской хартией и особенно принципом недискриминации. Мы твердо убеждены, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, более чем когда-либо, должен служить средством достижения мира и символом солидарности между спортсменами", – говорится в заявлении UIPM.

Справка: Современное пятиборье — вид спорта из класса спортивных многоборств, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание.

Ранее Международная федерация фехтования допустила россиян и белорусов к международным турнирам. После цивилизованные страны массово начали отменять соревнования на своей территории, чтобы не допустить участия представителей стран-агрессоров.

Напомним, власти Украины запретили национальным делегациям участвовать на соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы.