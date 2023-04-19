россию и Беларусь выгнали из европейского баскетбола

Страны-агрессоры получили новое наказание в спорте

российскую и Белорусскую национальные сборные не допустили к преквалификации на чемпионат Европы по баскетболу 2025 года после их недопуска на отбор Олимпиады-2024.

Об этом на своем сайте сообщает Федерация баскетбола Украины. Организация ссылается на полученное письмо от Исполнительного комитета ФИБА-Европа.

Отмечается, что это решение принято согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Таким образом, российская и белорусская сборные не смогут сыграть на Евробаскете-2025.

Поединки отбора на континентальное первенство состоятся в июле-августе 2023 года.

Ранее МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но командам участвовать запретил.

Перед этим Кабмин принял решение запретить украинским атлетам выступать на международных турнирах, где будут соревноваться спортсмены из рф и/или Беларуси.

Напомним, что ФИБА также не допустила женские сборные россии и беларуси на отборочный турнир чемпионата Европы 2023 года.