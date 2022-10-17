Чемпионат Европы без оккупантов! Россиян и белорусов выгнали с Евробаскета

ФИБА приняла очень правильное решение

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение отстранить женские сборные россии и беларуси от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года. А вместе с тем и от самого чемпионата Европы. Ранее футбольную сборную россии не допустили до Евро-2024.

"Сегодняшнее решение, которое было принято после тщательного рассмотрения событий в Украине, решений исполкома ФИБА и руководящих принципов Международного олимпийского комитета, означает, что сборные россии и беларуси отстранены от участия в предстоящих отборочных соревнованиях Евробаскета в ноябре 2022 года и феврале 2023 года. Результаты этих двух команд в группах будут объявлены недействительными в соответствии с действующим регламентом", — гласит заявление ФИБА, опубликованное на официальном сайте организации.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд в 2023 году должен пройти в Словении и Израиле.

Ранее мы писали, что баскетболист сборной рф послал российский клуб из-за Украины.

Напомним, ЦСКА и другие российские клубы были исключены из рядов Евролиги — самого престижного баскетбольного еврокубка.