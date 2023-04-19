росію та Білорусь вигнали з європейського баскетболу
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Країни-агресори отримали нове покарання у спорті
російську та Білоруську національні збірні не допустили до прекваліфікації на чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року після їхнього недопуску на відбір Олімпіади-2024.
Про це на своєму сайті повідомляє Федерація баскетболу України. Організація посилається на лист, що вона одержала від Виконавчого комітету ФІБА-Європа.
Зазначається, що це рішення ухвалено згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Таким чином, російська та білоруська збірні не зможуть зіграти на Євробаскеті-2025.
Поєдинки відбору на континентальну першість відбудуться в липні-серпні 2023 року.
Раніше МОК рекомендував допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі, але командам брати участь заборонив.
Перед цим Кабмін прийняв рішення заборонити українським атлетам виступати на міжнародних турнірах, де змагатимуться спортсмени з рф та/або Білорусі.
Нагадаємо, що ФІБА також не допустила жіночі збірні росії та Білорусі на відбірковий турнір чемпіонату Європи 2023 року.