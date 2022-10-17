Чемпіонат Європи без окупантів! Росіян та білорусів вигнали з Євробаскету

ФІБА прийняла дуже правильне рішення

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) прийняла рішення усунути жіночі збірні росії та білорусі від участі у відбірному турнірі чемпіонату Європи 2023 року. А водночас і від самого чемпіонату Європи. Раніше футбольну збірну Росії не допустили до Євро-2024.

"Сьогоднішнє рішення, яке було ухвалено після ретельного розгляду подій в Україні, рішень виконкому ФІБА та керівних принципів Міжнародного олімпійського комітету, означає, що збірні росії та білорусі усунуті від участі у майбутніх відбіркових змаганнях Євробаскету в листопаді 2022 року та лютому. Результати двох команд у групах будуть оголошені недійсними відповідно до чинного регламенту", — говориться у заяві ФІБА, опублікованій на офіційному сайті організації.

Чемпіонат Європи з баскетболу серед жіночих команд у 2023 році має пройти у Словенії та Ізраїлі.

Раніше ми писали, що баскетболіст збірної посії послав російський клуб через Україну.

Нагадаємо, ЦСКА та інші російські клуби були виключені з лав Євроліги — найпрестижнішого баскетбольного єврокубку.