Гравець збірної рф послав російський клуб через Україну

Баскетболіст не хоче повертатися до свого клубу.

У середу, 27 квітня, на 63-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російський баскетболіст Джоел Боломбой влаштував демарш московському клубу.

Про це повідомив сам спортсмен у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Боломбой опублікував листа, який надіслала його агенту віцепрезидент ЦСКА Наталія Фураєва. Московський клуб вимагає, щоб Джоел повернувся до команди не пізніше 1 травня. Інакше клуб вважатиме відсутність гравця порушенням трудової угоди. Баскетболіст публічно "послав" "Армійців", зазначивши, що в ЦСКА самі його відпустили після початку повномасштабної війни в Україні.

"Відваліть! Я вже сказав вам, що не повернуся. Ви намагаєтеся змусити гравців робити те, що вам потрібно, шляхом погроз та покарань. Коли ситуація між росією та Україною загострилася, ви сказали мені та всій команді, що все розумієте, і що ми можемо поїхати", — відреагував Боломбой у сторіс.

Читайте також: Категорія Спорт "Шаховий Іуда": росіяни проклинають путінського спортсмена Шахіст не на жарт розлютив своїх співвітчизників.

Довідка: Боломбой народився у Донецьку. До 2017 він виступав за національну команду України. У листопаді 2018 року президент рф володимир путін підписав указ про видачу російського громадянства Боломбою. У грудні Джоел дебютував за збірну рф.

Нагадаємо, ЦСКА та інші російські клуби були виключені з лав Євроліги — найпрестижнішого баскетбольного єврокубка.

Раніше повідомлялося, що росіяни висміяли слова володимира путіна про спорт.