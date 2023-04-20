Ще одна олімпійська федерація допустила росіян до змагань

Федерація пішла на умови МОК

Міжнародна спілка сучасного п’ятиборства (UIPM) підтримала повернення росіян на умовах Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це повідомляє пресслужба UIPM на своєму офіційному сайті. При цьому в організації зазначили, що продовжують підтримувати Україну... Додамо, що росіян та білорусів допустять на змагання лише у нейтральному статусі.

"Міжнародний союз сучасного п’ятиборства оголошує про свою повну підтримку повернення до змагань під егідою UIPM спортсменів з паспортами росії та Білорусі, заснованого на рекомендаціях для міжнародних федерацій, опублікованих МОК 28 березня 2023 року.

UIPM підтримує шлях повернення "незалежних нейтральних спортсменів" з паспортами росії та Білорусі, щоб дозволити атлетам усіх національностей змагатися відповідно до Олімпійської хартії та особливо до принципу недискримінації. Ми твердо переконані, що спорт має бути політично нейтральним і зараз, більш ніж будь-коли, має служити засобом досягнення миру та символом солідарності між спортсменами", – йдеться у заяві UIPM.

Довідка: Сучасне п’ятиборство – вид спорту з класу спортивних багатоборств, у якому учасники змагаються у п’яти дисциплінах: конкур, фехтування, стрільба, біг, плавання.

Раніше Міжнародна федерація фехтування допустила росіян та білорусів до міжнародних турнірів. Після цього цивілізовані країни масово почали скасовувати змагання на своїй території, щоб не допустити участі представників країн-агресорів.

Нагадаємо, влада України заборонила національним делегаціям брати участь на змаганнях, де присутні росіяни та білоруси.