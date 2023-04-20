Ще одна олімпійська федерація допустила росіян до змагань
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Федерація пішла на умови МОК
Міжнародна спілка сучасного п’ятиборства (UIPM) підтримала повернення росіян на умовах Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
Про це повідомляє пресслужба UIPM на своєму офіційному сайті. При цьому в організації зазначили, що продовжують підтримувати Україну... Додамо, що росіян та білорусів допустять на змагання лише у нейтральному статусі.
"Міжнародний союз сучасного п’ятиборства оголошує про свою повну підтримку повернення до змагань під егідою UIPM спортсменів з паспортами росії та Білорусі, заснованого на рекомендаціях для міжнародних федерацій, опублікованих МОК 28 березня 2023 року.
UIPM підтримує шлях повернення "незалежних нейтральних спортсменів" з паспортами росії та Білорусі, щоб дозволити атлетам усіх національностей змагатися відповідно до Олімпійської хартії та особливо до принципу недискримінації. Ми твердо переконані, що спорт має бути політично нейтральним і зараз, більш ніж будь-коли, має служити засобом досягнення миру та символом солідарності між спортсменами", – йдеться у заяві UIPM.
Довідка: Сучасне п’ятиборство – вид спорту з класу спортивних багатоборств, у якому учасники змагаються у п’яти дисциплінах: конкур, фехтування, стрільба, біг, плавання.
Раніше Міжнародна федерація фехтування допустила росіян та білорусів до міжнародних турнірів. Після цього цивілізовані країни масово почали скасовувати змагання на своїй території, щоб не допустити участі представників країн-агресорів.
Нагадаємо, влада України заборонила національним делегаціям брати участь на змаганнях, де присутні росіяни та білоруси.